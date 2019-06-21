Число пострадавших в столкновениях в Тбилиси возросло до 240

Число пострадавших в результате столкновений в Тбилиси возросло до 240, сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на Минздрав.

Отмечается, что 102 человека всё ещё находятся в больницах.

Данную информацию подтвердил заместитель министра здравоохранения Заза Бочуа.

По его словам, состояние одного из пострадавших тяжёлое, двое были прооперированы.

Уточняется, что в числе пострадавших — 80 полицейских.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений протестующих и сотрудников правоохранительных органов Грузии у здания парламента в центре столицы страны пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.