Число пострадавших в столкновениях в Тбилиси возросло до 240
- Reuters
Отмечается, что 102 человека всё ещё находятся в больницах.
Данную информацию подтвердил заместитель министра здравоохранения Заза Бочуа.
По его словам, состояние одного из пострадавших тяжёлое, двое были прооперированы.
Уточняется, что в числе пострадавших — 80 полицейских.
Ранее сообщалось, что в ходе столкновений протестующих и сотрудников правоохранительных органов Грузии у здания парламента в центре столицы страны пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.