Захарова рассказала о «воспетом веками гостеприимстве» Грузии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала происходящее в Грузии.

«Вчера по приглашению и с мирными целями в Грузию прибыл российский парламентарий (президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов. — RT). Он никогда не участвовал ни в какой антигрузинской деятельности. Он приехал с миром, по линии православного форума», — написала дипломат.

При этом она подчеркнула, что в рамках мероприятия депутат руководствовался рекомендациями грузинских коллег.

«Его просто усадили в это кресло (спикера парламента Грузии. — RT), а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот чем это воспетое веками гостеприимство закончилось», — пояснила Захарова.

Она также отметила, что рассматриваемые события происходят на фоне «неумолимого желания» Грузии «вернуть Абхазию и Южную Осетию».

«Вчера радикалы продемонстрировали абхазам и югоосетинам уровень дружелюбия и мирного потенциала. А Сухум и Цхинвал получили наглядный пример, как можно, но не нужно встречать дорогих гостей», — заключила представитель МИД России.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси в ходе антиправительственного митинга прошли столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов Грузии.

В частности, отмечалось, что ряд оппозиционных депутатов Грузии выразили недовольство в связи с тем, что Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента страны.

Политики покинули зал, мероприятие прервалось. Впоследствии к зданию парламента подошли радикалы.

По данным грузинского Министерства здравоохранения, число пострадавших в результате произошедшего в Тбилиси возросло до 240.