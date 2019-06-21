В РПЦ выразили надежду на мирное разрешение ситуации в Грузии
- Reuters
По его словам, заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) стало лишь поводом для обострения противоречий, существующих в политической жизни Грузии.
«Очень надеюсь на скорое и мирное разрешение возникшего конфликта», — сказал Легойда.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений протестующих и сотрудников правоохранительных органов Грузии пострадали 240 человек.
Одним из поводов для конфликта стало то, что ряд грузинских парламентариев-оппозиционеров выразили недовольство в связи с тем, что президент МАП, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание ассамблеи, сидя в кресле спикера парламента Грузии.
Политики покинули зал, мероприятие прервалось. Впоследствии к зданию парламента в Тбилиси пришли радикалы.
Как пояснил Легойда, заседания Генассамблеи МАП проводятся раз в год в зданиях парламентов стран, принимающих участие в её работе.
«А действующий президент МАП, который сменяется каждые два года, при этом занимает место спикера парламента принимающей стороны», — уточнил представитель РПЦ.
Подробнее о ситуации — в материале RT.