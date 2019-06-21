В РПЦ выразили надежду на мирное разрешение ситуации в Грузии

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с ТАСС заявил, что в Русской православной церкви (РПЦ) надеются на мирное разрешение ситуации в Грузии.

По его словам, заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) стало лишь поводом для обострения противоречий, существующих в политической жизни Грузии.

«Очень надеюсь на скорое и мирное разрешение возникшего конфликта», — сказал Легойда.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений протестующих и сотрудников правоохранительных органов Грузии пострадали 240 человек.

Одним из поводов для конфликта стало то, что ряд грузинских парламентариев-оппозиционеров выразили недовольство в связи с тем, что президент МАП, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание ассамблеи, сидя в кресле спикера парламента Грузии.

Политики покинули зал, мероприятие прервалось. Впоследствии к зданию парламента в Тбилиси пришли радикалы.

Как пояснил Легойда, заседания Генассамблеи МАП проводятся раз в год в зданиях парламентов стран, принимающих участие в её работе.

«А действующий президент МАП, который сменяется каждые два года, при этом занимает место спикера парламента принимающей стороны», — уточнил представитель РПЦ.

Подробнее о ситуации — в материале RT.