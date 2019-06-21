Захарова назвала произошедшее в Грузии в разгар турсезона «кошмарной провокацией»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала «кошмарной провокацией» происходящее в Грузии в разгар туристического сезона.
Захарова назвала произошедшее в Грузии в разгар турсезона «кошмарной провокацией»
  • © MFA Russia/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

«Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в Грузии и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно россиянам ездить на грузинские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно. Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона», — написала дипломат.

Захарова также задалась вопросом относительно гарантий обеспечения безопасности отдыхающих в стране туристов.

«Кто-то может гарантировать, что заведённая провокаторами толпа не ринется крушить отели?.. Кто сейчас в Грузии это может гарантировать?» — уточнила она.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что россиянам не рекомендуется посещать Тбилиси, пока ситуация в грузинской столице не стабилизируется после массовых акций протеста.

В свою очередь, Мария Захарова прокомментировала происходящее в Грузии, где в результате столкновений протестующих и сотрудников правоохранительных органов страны пострадали 240 человек.

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