В Совфеде призвали россиян воздержаться от поездок в Тбилиси

Россиянам не рекомендуется посещать Тбилиси, пока ситуация в городе не стабилизируется после массовых акций протеста, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси... Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию», — цитирует сенатора РИА Новости.

Джабаров также призвал грузинские власти дать оценку ситуации в стране.

«Хотелось бы услышать осуждения этой некрасивой истории, однако пока власти Грузии не сделали никаких заявлений по поводу происходящего», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что при столкновениях протестующих и полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Беспорядки начались у здания парламента в Тбилиси после сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) с участием делегатов из России.

В ходе заседания оппозиционные грузинские депутаты выразили возмущение тем, что президент ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Они покинули зал, прервав заседание. После этого к зданию парламента пришли радикалы.

Впоследствии Гаврилов прокомментировал ситуацию.