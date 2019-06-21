В Совфеде призвали россиян воздержаться от поездок в Тбилиси
- Reuters
«Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси... Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию», — цитирует сенатора РИА Новости.
Джабаров также призвал грузинские власти дать оценку ситуации в стране.
«Хотелось бы услышать осуждения этой некрасивой истории, однако пока власти Грузии не сделали никаких заявлений по поводу происходящего», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что при столкновениях протестующих и полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 полицейских.
Беспорядки начались у здания парламента в Тбилиси после сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) с участием делегатов из России.
В ходе заседания оппозиционные грузинские депутаты выразили возмущение тем, что президент ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле спикера грузинского парламента.
Они покинули зал, прервав заседание. После этого к зданию парламента пришли радикалы.
Впоследствии Гаврилов прокомментировал ситуацию.