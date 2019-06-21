В Совфеде призвали россиян воздержаться от поездок в Тбилиси

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Россиянам не рекомендуется посещать Тбилиси, пока ситуация в городе не стабилизируется после массовых акций протеста, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В Совфеде призвали россиян воздержаться от поездок в Тбилиси
  • Reuters

«Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси... Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию», — цитирует сенатора РИА Новости.

Джабаров также призвал грузинские власти дать оценку ситуации в стране.

«Хотелось бы услышать осуждения этой некрасивой истории, однако пока власти Грузии не сделали никаких заявлений по поводу происходящего», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что при столкновениях протестующих и полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Беспорядки начались у здания парламента в Тбилиси после сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) с участием делегатов из России.

В ходе заседания оппозиционные грузинские депутаты выразили возмущение тем, что президент ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Они покинули зал, прервав заседание. После этого к зданию парламента пришли радикалы.

Впоследствии Гаврилов прокомментировал ситуацию.

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