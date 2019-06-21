В Кремле назвали русофобской провокацией происходящее в Тбилиси

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал протесты в Тбилиси.
В Кремле назвали русофобской провокацией происходящее в Тбилиси
  • Reuters

«Всё то, что вчера происходило в Грузии, является не чем иным, как русофобской провокацией. И, конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России... Это требует крайнего осуждения», — сказал он.

По его словам, Грузию посещают регулярно достаточно большое количество туристов из России.

«Поэтому это вопрос крайне серьёзный», — добавил он.

Ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин выразил мнение, что представители грузинской оппозиции использовали визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в качестве повода для проведения беспорядков.

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