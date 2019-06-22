СМИ рассказали о реакции жителей Тбилиси на ситуацию с рейсами из России
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«Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», — цитирует агентство представителя одной из гостиниц в центре Тбилиси.
Представители сферы общественного питания и перевозок также недовольны решением Москвы.
«Плохо, конечно. Начало сезона. Туризм — это экономика, деньги, вливания», — отметили они.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает авиакомпаниям страны осуществлять перевозки граждан в Грузию.
Мера будет действовать до того момента, пока ситуация с безопасностью россиян не будет взята под контроль.