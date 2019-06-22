СМИ рассказали о реакции жителей Тбилиси на ситуацию с рейсами из России

Жители Тбилиси, работающие в сфере туризма, расстроены решением российских властей запретить выполнение авиарейсов в страну с 8 июля, передаёт РИА Новости.

«Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», — цитирует агентство представителя одной из гостиниц в центре Тбилиси.

Представители сферы общественного питания и перевозок также недовольны решением Москвы.

«Плохо, конечно. Начало сезона. Туризм — это экономика, деньги, вливания», — отметили они.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает авиакомпаниям страны осуществлять перевозки граждан в Грузию.

Мера будет действовать до того момента, пока ситуация с безопасностью россиян не будет взята под контроль.