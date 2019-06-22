«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля

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В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Авиакомпания прекращает рейсы в/из Тбилиси, частота которых в летнем расписании полётов составляет 14 в неделю... С настоящего времени главные усилия «Аэрофлота» будут направлены на вывоз с территории Грузии находящихся там граждан Российской Федерации», — указано в тексте.

При этом уточняется, что те граждане, которые планировали вылететь в Грузию 8 июля или позднее, могут перенести дату поездки на более ранний срок или вернуть стоимость билета.

Ранее Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Мера будет действовать до того момента, пока ситуация с безопасностью россиян не изменится.

Указанное решение было принято после того, как 20 июня в Тбилиси прошли массовые акции протеста. 

Подробнее — в материале RT.

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