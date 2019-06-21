S7 закрывает продажи билетов в Грузию с вылетом с 8 июля

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Авиакомпания S7 приняла решение закрыть продажу билетов в Грузию с вылетом с 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
S7 закрывает продажи билетов в Грузию с вылетом с 8 июля
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Мы закрываем продажу авиабилетов на рейсы в Грузию с 8 июля. Подробная информация о порядке возврата авиабилетов будет в понедельник», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. 

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя данный указ, назвал приостановку авиасообщения с Грузией вынужденной мерой.

Подробнее о ситуации в Грузии — в материале RT.

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