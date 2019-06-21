S7 закрывает продажи билетов в Грузию с вылетом с 8 июля
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
«Мы закрываем продажу авиабилетов на рейсы в Грузию с 8 июля. Подробная информация о порядке возврата авиабилетов будет в понедельник», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя данный указ, назвал приостановку авиасообщения с Грузией вынужденной мерой.
Подробнее о ситуации в Грузии — в материале RT.