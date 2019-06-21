Песков назвал приостановку авиасообщения с Грузией вынужденной мерой

Указ российского президента Владимира Путина относительно авиасообщения с Грузией является вынужденной рестрикцией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Речь идёт о вынужденной рестрикции, введённой российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

В документе также указывается, что туроператорам и турагентам на время действия запрета рекомендуется воздержаться от реализации гражданам туристических путёвок, предусматривающих перевозки людей из России в Грузию.

Подробнее о ситуации в Грузии — в материале RT.