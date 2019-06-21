В Кремле назвали условие возобновления авиаперевозок в Грузию

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Запрет на авиаперелёты в Грузию из России будет действовать до тех пор, пока ситуация с безопасностью российских граждан в этой стране не будет взята под контроль. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле назвали условие возобновления авиаперевозок в Грузию
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«В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В указе также содержится рекомендация туроператорам и турагентам воздержаться от продажи путёвок в Грузию на время действия запрета. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение о приостановке авиасообщения с Грузией.

Подробнее о ситуации в Грузии — в материале RT.

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