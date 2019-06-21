Захарова прокомментировала российский запрет на авиаперевозки в Грузию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию в Грузии и запрет на полёты российской авиации в эту страну с 8 июля.

Как отметила Захарова, в связи с волнениями в Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны, хотя ей в такой ситуации нужно было выступить с заявлением о гарантии безопасности на улицах грузинских городов «полномочиями президента».

«Итог: рекомендация россиянам не посещать Грузию, запрет российской авиации на воздушные перевозки туда граждан России и финансовые издержки туристского кластера вашей страны. А самое страшное — все вдруг увидели, что в 2019 году в Грузии, в самом её сердце, люди готовы убивать не врагов, а друг друга, просто потому что не могут сдержать эмоций, и закон им не писан! Повеяло чем-то первобытным и страшным», — написала она.

По словам представителя российского МИД, грузинские политики сами создали такую ситуацию, а после обвинили во всём Россию.

«И ещё. Важное предупреждение. Товарищ, будь бдителен: сев в Тбилиси на стул, ты можешь расколоть Грузию!» — заключила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Данное решение было принято после того, как 20 июня в Тбилиси прошли акции протеста. Волнения в столице Грузии начались с того, что грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.

Согласно последним данным, за два дня акций протеста в Тбилиси задержали более 300 человек.