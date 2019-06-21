В правительстве России создали группу по ситуации с рейсами в Грузию

В российском правительстве была создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами российских авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Грузию.

Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал представитель вице-премьера Максима Акимова.

«В правительстве России создана оперативная рабочая группа для координации работы с пассажирами российских авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в Грузию. Компаниям даны поручения незамедлительно открыть горячие линии для информирования туристов», — сказал он.

Уточняется, что вопрос касательно пассажиров, дата вылета которых была после 8 июля, поручено проработать Минтрансу и Ростуризму в течение завтрашнего дня.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Данное решение было принято после того, как 20 июня в Тбилиси прошли акции протеста. Волнения в столице Грузии начались с того, что грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.

Согласно последним данным, за два дня акций протеста в Тбилиси задержали более 300 человек.