Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране

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В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми. Об этом говорится в официальном сообщении департамента.
Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране
  • Reuters

«Поездки в Грузию остаются безопасными, несмотря на сообщения в средствах массовой информации о недавних демонстрациях», — цитирует заявление Интерфакс.

В сообщении указывается, что власти Грузии принимают меры предосторожности для обеспечения безопасности туристов в Тбилиси и по всей стране. При этом туристическая инфраструктура и транспорт работают без перебоев.

«После вчерашних беспорядков перед зданием Парламента посетителям рекомендуется соблюдать общие нормы предосторожности и избегать больших скоплений людей в центральной части Тбилиси (здание Парламента, пр. Руставели, пл. Свободы) 21—22 июня, хотя такие мероприятия обычно хорошо охраняются полицией», — заявили в ведомстве.

Ранее в Ростуризме сообщили, что в настоящее время на территории Грузии пребывает около 1,5 тыс. организованных туристов — граждан России. 

МИД России настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Грузию.

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