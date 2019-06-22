Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране

В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми. Об этом говорится в официальном сообщении департамента.

«Поездки в Грузию остаются безопасными, несмотря на сообщения в средствах массовой информации о недавних демонстрациях», — цитирует заявление Интерфакс.

В сообщении указывается, что власти Грузии принимают меры предосторожности для обеспечения безопасности туристов в Тбилиси и по всей стране. При этом туристическая инфраструктура и транспорт работают без перебоев.

«После вчерашних беспорядков перед зданием Парламента посетителям рекомендуется соблюдать общие нормы предосторожности и избегать больших скоплений людей в центральной части Тбилиси (здание Парламента, пр. Руставели, пл. Свободы) 21—22 июня, хотя такие мероприятия обычно хорошо охраняются полицией», — заявили в ведомстве.

Ранее в Ростуризме сообщили, что в настоящее время на территории Грузии пребывает около 1,5 тыс. организованных туристов — граждан России.

МИД России настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Грузию.