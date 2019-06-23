В Грузии футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках против «оккупации»

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Футболисты ряда команд вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в «антиоккупационных» футболках.
В Грузии футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках против «оккупации»
  • Reuters

Как сообщает «Грузия Online», свою позицию выразили игроки «Торпедо» из Кутаиси, тбилисского «Локомотива» и «Рустави».

Футболисты «Торпедо» на стадионе им. 26 мая в Цхалтубо вышли на поле в чёрных футболках с надписями об «оккупации» Россией части Грузии. 

В Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — 2» игроки «Локомотива» и «Рустави» вышли в белых футболках с «антиокуппационными» надписями. 

Ранее в Грузии задержали 11 футболистов по подозрению в договорных матчах.

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