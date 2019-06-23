По соображениям авиационной безопасности: Россия ужесточила запрет на прямые пассажирские перелёты из Грузии

Приостановка воздушных пассажирских перевозок между Россией и Грузией, которая будет введена 8 июля, также затронет грузинские авиакомпании. Об этом сообщили в Минтрансе РФ, пояснив, что временный запрет будет действовать до тех пор, пока Georgian Airways и MyWay Airlines не гарантируют достаточный уровень авиационной безопасности, а также не погасят имеющиеся долги в размере более $800 тыс. Также власти РФ рекомендовали находящимся в Грузии россиянам вернуться на родину до 8 июля. Впрочем, российские авиакомпании готовы вывести граждан и после этого срока, используя альтернативные маршруты. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что все агентства уже прекратили продажу туров в Грузию. На этом фоне в республике продолжаются массовые акции протеста, в ходе которых радикалы напали на российскую съёмочную группу.

Россия ужесточает запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Если накануне было объявлено о приостановке с 8 июля 2019 года воздушных перевозок по этому направлению российскими авиакомпаниями, то в субботу к ним присоединились и две грузинские фирмы — Georgian Airways и MyWay Airlines.

Согласно сообщению Минтранса РФ, причина приостановки их полётов — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности. Кроме того, эти авиакомпании имеют серьёзную просроченную задолженность за аэронавигационную деятельность перед российской Госкорпорацией по организации воздушного движения.

«В настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учёта накопившихся пеней) составляет $792 543,19 и 592 251,95 руб. Грузинская сторона признала задолженность ещё в 2008 году, но с тех пор так и не погасила её», — отмечается в пресс-релизе.

«Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию», — заявили в Минтрансе.

Российские авиационные власти довели эту информацию до своих грузинских коллег, также уведомив Тбилиси о готовности к проведению консультаций.

По словам спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Зураба Абашидзе, на данном этапе власти изучают информацию о приостановке прямого авиасообщения между двумя странами «для серьёзного анализа и выводов». Более детальные комментарии должны последовать после оценки ситуации.

По итогам совещания касательно ситуации в Грузии в пресс-службе вице-премьера РФ Максима Акимова сообщили, что находящимся в этой стране россиянам рекомендовано вернуться на родину до 8 июля. Для этого пассажирам предложат обменять билеты на рейсы российских авиакомпаний на более ранние сроки без финансовых потерь.

Отмечается, что некоторые из выполняющих рейсы между Россией и Грузией авиакомпаний «готовы вывезти россиян после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии». Очевидно, речь идёт о транзитных рейсах через воздушные гавани Армении и наземный транзит из Грузии до аэропортов Северной Осетии с дальнейшим вылетом в другие города России.

В авиакомпании Georgian Airways уже также объявили о том, что если запрет на прямые перелёты вступят в силу, то с 8 июля перевозчик предложит своим пассажирам транзитные перелёты по маршруту Тбилиси — Ереван — Москва.

Комментируя сложившуюся ситуацию, представитель Ассоциации туристических операторов России (АТОР) заявил Интерфаксу, что к настоящему времени все агентства прекратили продажу туров в Грузию. Тем россиянам, которые уже оплатили туры в эту страну, будет предложен возврат средств или путёвки по другим направлениям, включая Турцию, Абхазию и российские курорты.

Кадры нападения радикалов на съёмочную группу телеканала «Россия 24»

Нападение на журналистов

На этом фоне в Грузии третьи сутки продолжаются массовые акции протеста, время от времени перерастающие в столкновения демонстрантов с полицией. Причём субботние акции ознаменовались стычками между оппозиционерами и обычными протестующими, которые пытаются дистанцироваться от тех или иных политических сил. Кроме того, 22 июня недалеко от центра Тбилиси радикалы напали на съёмочную группу телеканала «Россия 24».

Инцидент произошёл, когда журналисты брали интервью у владельцев турагентства, пытаясь выяснить, чем может грозить этой отрасли приостановка прямого авиасообщения между Россией и Грузией. В это время к съёмочной группе подошли двое радикально настроенных мужчин, которые начали выкрикивать националистические лозунги, плеваться и попытались оказать физическое воздействие на корреспондента и оператора. Однако за россиян вступился муж хозяйки турфирмы, грузин по национальности, и в результате стычки нападавшие сбежали с места происшествия, увидев на горизонте полицию.

«Сразу было понятно, что нас вынуждают на ответные действия, вынуждают, чтобы мы ввязались в драку, но мы максимально старались не поддаваться на эту провокацию», — пояснил журналист Станислав Бернвальд.

В грузинском МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24». Расследование начато по факту препятствования журналистской деятельности и насилия.

Комментируя эту ситуацию, в российском МИД потребовали от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны россиян, включая журналистов. Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на то, что в ходе массовых беспорядков в Тбилиси пострадали несколько десятков представителей местных и зарубежных СМИ.

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Сообщается о ранении более 30 журналистов, включая продюсера видеоагентства Ruptly, который был прооперирован после того, как в первую ночь протестов ему в спину попала резиновая пуля. На следующий день журналист попытался вернуться к работе, однако у него открылось кровотечение, из-за которого он вновь попал в больницу.

«Врачи поначалу недооценили его ранение, резиновая пуля целиком вошла в тело. Её извлекали в больнице, он решил, что всё нормально, и вышел было опять на работу. У него резко упало давление, потому что открылось кровотечение... Мы за него очень переживаем», — рассказала в эфире «ТВ Центра» главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Комментируя последние события, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков скептически отнёсся к оценке ряда грузинских политических деятелей, которые пытаются представить ситуацию так, будто приостановка турпотока из России одинаково вредит интересам обеих стран.

«Отнюдь. Она вредит Грузии, которая лишается крупных доходов от наших туристов. Что же, пусть держат в узде своих невменяемых. Невменяемость обходится дорого», — отметил Пушков.

Сенатор добавил, что в том случае, если грузинским властям не удастся положить конец «безобразиям», которые творят радикально настроенные жители этой страны (как в случае с нападением на журналистов «России 24»), одной приостановкой авиасообщения с РФ дело может не ограничиться.