АТОР: российским туристам предложат возврат средств за путёвки в Грузию
- © Александр Чипурин
- РИА Новости
Отмечается, что к настоящему времени все туроператоры остановили продажу туров в Грузию.
«Тем, кто уже купил путёвки, они будут предлагать альтернативные варианты — в том числе недорогую Турцию, Абхазию, российские курорты», — заявили в АТОР.
Туристические компании также надеются на быстрое восстановление авиасообщения и выравнивание спроса, поскольку грузинское направление пользовалось хорошим спросом, заявили в ассоциации.
Ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Грузию.
По данным Ростуризма, в настоящее время на территории Грузии пребывает около 1,5 тыс. организованных российских туристов.