АТОР: российским туристам предложат возврат средств за путёвки в Грузию

В Ассоциации туристических операторов России заявили, что туроператоры предложат россиянам, уже оплатившим туры в Грузию, возврат средств или путёвки на другие направления. Об этом информирует Интерфакс.

Отмечается, что к настоящему времени все туроператоры остановили продажу туров в Грузию.

«Тем, кто уже купил путёвки, они будут предлагать альтернативные варианты — в том числе недорогую Турцию, Абхазию, российские курорты», — заявили в АТОР.

Туристические компании также надеются на быстрое восстановление авиасообщения и выравнивание спроса, поскольку грузинское направление пользовалось хорошим спросом, заявили в ассоциации.

Ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Грузию.

По данным Ростуризма, в настоящее время на территории Грузии пребывает около 1,5 тыс. организованных российских туристов.