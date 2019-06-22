СМИ сообщили о стычке между демонстрантами и оппозиционерами в Тбилиси

РИА Новости сообщило, что между группой участников акции протеста в Тбилиси и оппозиционерами произошла стычка.

Уточняется, что участников конфликта разняли полицейские.

Агентство указывает, что ряд оппозиционеров не допустили к акции протеста и они стали выкрикивать различные лозунги.

Ранее грузинские националисты попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24» во время интервью у владельцев местного туристического агентства.

20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Волнения в столице Грузии начались с того, что грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.

Согласно последним данным, 121 человек из более чем 300 задержанных после акции протеста возле парламента в Тбилиси приговорён к административному аресту.