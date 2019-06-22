СМИ сообщили о стычке между демонстрантами и оппозиционерами в Тбилиси

Короткая ссылка
РИА Новости сообщило, что между группой участников акции протеста в Тбилиси и оппозиционерами произошла стычка.
СМИ сообщили о стычке между демонстрантами и оппозиционерами в Тбилиси
  • Reuters

Уточняется, что участников конфликта разняли полицейские.

Агентство указывает, что ряд оппозиционеров не допустили к акции протеста и они стали выкрикивать различные лозунги.

Ранее грузинские националисты попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24» во время интервью у владельцев местного туристического агентства.

20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Волнения в столице Грузии начались с того, что грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия. 

Согласно последним данным, 121 человек из более чем 300 задержанных после акции протеста возле парламента в Тбилиси приговорён к административному аресту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить