В Грузии арестовали более 120 участников протестов в Тбилиси

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Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что 121 человек из более чем 300 задержанных после акции протеста возле парламента в Тбилиси приговорён к административному аресту.
В Грузии арестовали более 120 участников протестов в Тбилиси
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

«Среди задержанных 121 человек приговорён к административному аресту, остальные освобождены», — указано в сообщении.

В МВД уточнили, что остальным нарушителям выписаны штрафы или сделаны словесные предупреждения.

Также министерство изучает возможные факты превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в МВД Грузии заявили, что за два дня акций протеста в Тбилиси были задержаны 305 человек.

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