В Грузии арестовали более 120 участников протестов в Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что 121 человек из более чем 300 задержанных после акции протеста возле парламента в Тбилиси приговорён к административному аресту.

Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. «Среди задержанных 121 человек приговорён к административному аресту, остальные освобождены», — указано в сообщении. В МВД уточнили, что остальным нарушителям выписаны штрафы или сделаны словесные предупреждения. Также министерство изучает возможные факты превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Ранее в МВД Грузии заявили, что за два дня акций протеста в Тбилиси были задержаны 305 человек.