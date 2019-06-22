В Грузии арестовали более 120 участников протестов в Тбилиси
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.
«Среди задержанных 121 человек приговорён к административному аресту, остальные освобождены», — указано в сообщении.
В МВД уточнили, что остальным нарушителям выписаны штрафы или сделаны словесные предупреждения.
Также министерство изучает возможные факты превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее в МВД Грузии заявили, что за два дня акций протеста в Тбилиси были задержаны 305 человек.