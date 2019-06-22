В Грузии националисты напали на съёмочную группу «России 24»
- Акция протеста в Грузии
- Reuters
Отмечается, что корреспондент телеканала Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, когда к ним подошли несколько молодых людей и начали выкрикивать националистические лозунги.
По данным телеканала, они попытались избить сотрудников СМИ.
«Вступился за журналистов муж хозяйки турагенства. Она — русская, а он — грузин по национальности. В итоге хулиганы сбежали», — указано на сайте.
Ранее в департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну остаются безопасными.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.