В Грузии националисты напали на съёмочную группу «России 24»

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Грузинские националисты совершили нападение на съёмочную группу телеканала «Россия 24», попытавшись избить корреспондента и оператора. Об этом говорится в сообщении на сайте портала «Вести».
В Грузии националисты напали на съёмочную группу «России 24»
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  • Reuters

Отмечается, что корреспондент телеканала Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, когда к ним подошли несколько молодых людей и начали выкрикивать националистические лозунги.

По данным телеканала, они попытались избить сотрудников СМИ.

«Вступился за журналистов муж хозяйки турагенства. Она — русская, а он — грузин по национальности. В итоге хулиганы сбежали», — указано на сайте.

Ранее в департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну остаются безопасными.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

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