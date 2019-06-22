Ростуризм: билеты в Грузию приобрели около 3,5 тысячи граждан

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Представитель пресс-службы Ростуризма в беседе с РИА Новости рассказал, что авиабилеты в Грузию вплоть до Нового года приобрели около 3,5 тыс. человек.
Ростуризм: билеты в Грузию приобрели около 3,5 тысячи граждан
  • Тбилиси / © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Около 3,5 тыс. человек приобрели авиабилеты в Грузию в рамках туров вплоть до Нового года», — уточнили в ведомстве.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что все туроператоры подтвердили готовность прекратить реализацию туров в грузинском направлении.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает авиакомпаниям страны с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

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