Ростуризм: билеты в Грузию приобрели около 3,5 тысячи граждан
- Тбилиси / © Сергей Пивоваров
- РИА Новости
«Около 3,5 тыс. человек приобрели авиабилеты в Грузию в рамках туров вплоть до Нового года», — уточнили в ведомстве.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что все туроператоры подтвердили готовность прекратить реализацию туров в грузинском направлении.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает авиакомпаниям страны с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.