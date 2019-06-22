Ростуризм: все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажу туров в Грузию

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Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что все туроператоры страны подтвердили готовность прекратить реализацию туров в Грузию.
Ростуризм: все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажу туров в Грузию
  • Reuters

«Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров. В ближайшее время соответствующая информация появится или уже появилась на сайтах всех туроператоров, которые работают на грузинском направлении», — цитирует её РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает авиакомпаниям страны с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

По данным Ростуризма, на территории Грузии пребывает около 1,5 тыс. организованных российских туристов. Число граждан, решивших отправиться в страну самостоятельно, в настоящее время устанавливается.

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