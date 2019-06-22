В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения

Короткая ссылка
Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости

«На данном этапе мы стараемся получить исчерпывающую информацию об этом решении для серьёзного анализа и выводов. После этого последуют более детальные комментарии», — сказал он.

Абашидзе добавил, что задачей властей является защита интересов суверенитета Грузии и всех граждан.

Также он отметил необходимость избежания рисков принятия необдуманных шагов по серьёзным вопросам.

Ранее официальный представитель вице-премьера России Максима Акимова заявил, что российским гражданам рекомендуется вернуться из Грузии до 8 июля.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить