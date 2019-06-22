В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
«На данном этапе мы стараемся получить исчерпывающую информацию об этом решении для серьёзного анализа и выводов. После этого последуют более детальные комментарии», — сказал он.
Абашидзе добавил, что задачей властей является защита интересов суверенитета Грузии и всех граждан.
Также он отметил необходимость избежания рисков принятия необдуманных шагов по серьёзным вопросам.
Ранее официальный представитель вице-премьера России Максима Акимова заявил, что российским гражданам рекомендуется вернуться из Грузии до 8 июля.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.