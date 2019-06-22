В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения

Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.

Об этом информирует РИА Новости.

«На данном этапе мы стараемся получить исчерпывающую информацию об этом решении для серьёзного анализа и выводов. После этого последуют более детальные комментарии», — сказал он.

Абашидзе добавил, что задачей властей является защита интересов суверенитета Грузии и всех граждан.

Также он отметил необходимость избежания рисков принятия необдуманных шагов по серьёзным вопросам.

Ранее официальный представитель вице-премьера России Максима Акимова заявил, что российским гражданам рекомендуется вернуться из Грузии до 8 июля.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.