В кабмине рекомендовали россиянам вернуться из Грузии до 8 июля

Российским гражданам рекомендуется вернуться из Грузии до 8 июля. Об этом заявил официальный представитель вице-премьера России Максима Акимова после совещания на тему приостановки авиаперевозок в Грузию.

«Находящимся в Грузии соотечественникам рекомендовано вернуться в Россию до 8 июля. Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь», — приводит его слова Интерфакс.

Рейсы из России в Грузию выполняют шесть российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Победу», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и «Нордавиа».

«Некоторые из них готовы вывезти россиян после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии», — заявил представитель вице-премьера.

Ранее в Ассоциации туристических операторов России заявили, что туроператоры предложат россиянам, уже оплатившим туры в Грузию, возврат средств или путёвки на другие направления.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.