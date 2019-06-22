Володин заявил, что экстремистские силы пытаются захватить власть в Грузии

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Грузии.
Володин заявил, что экстремистские силы пытаются захватить власть в Грузии
  • © State Duma Russia/Twitter.com
  • globallookpress.com

«Экстремистские силы Грузии пытаются захватить власть. Для достижения этой цели они используют антироссийскую и русофобскую риторику, опираясь на радикалов», — пояснил он.

Володин также прокомментировал принятые ранее российскими властями меры относительно приостановки авиарейсов в Грузию и ситуацию в туристической отрасли страны.

Он напомнил, что в Грузии проживают 3,7 млн человек, в прошлом году страну посетили 2 млн российских туристов.

«Это принесло более $3,5 млрд, что составляет примерно 10% ВВП Грузии. Тем, кто участвует в провокациях, необходимо задуматься... они бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса», — подчеркнул спикер Госдумы, отметив, что Москва сделает всё для того, чтобы гарантировать безопасность россиян, планирующих поездки за границу.

«Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы», — заключил он.

Ранее в правительстве порекомендовали россиянам вернуться из Грузии до 8 июля. 

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает авиакомпаниям страны с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

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