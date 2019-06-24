Роспотребнадзор усилил контроль за качеством алкоголя из Грузии

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Роспотребнадзор сообщил, что усилил контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии.
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством алкоголя из Грузии
  • РИА Новости

«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что с 2014 по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации по выбору алкоголя.

Также руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с Nation News прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что количество летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов в России снизилось на 2 тыс.

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