Роспотребнадзор усилил контроль за качеством алкоголя из Грузии

Роспотребнадзор сообщил, что усилил контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии.

«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что с 2014 по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации по выбору алкоголя.

Также руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с Nation News прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что количество летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов в России снизилось на 2 тыс.