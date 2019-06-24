Более 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии

В Роспотребнадзоре заявили, что более 700 человек обратились в ведомство в связи с ситуацией в Грузии.

Уточняется, что большинство обращений касалось сроков запрета на прямые перелёты в Грузию и возможности возврата денег за билеты.

«По итогам двух дней работы наибольшее количество вопросов, поступивших на горячую линию, связаны с уточнением сроков ввода в действие запрета на воздушные перевозки Россия — Грузия и возможности вернуть денежные средства за ранее приобретённые билеты и туристические услуги», — указывается в заявлении.

В ведомстве добавляют, что также актуальными остаются вопросы, связанные с безопасностью пребывания и возвращения российских туристов из Грузии до 8 июля.

По данным Роспотребнадзора, больше всего звонков по поводу Грузии поступило из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и Казани.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Данное решение было принято после того, как 20 июня в Тбилиси прошли акции протеста. Волнения в столице Грузии начались с того, что грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.