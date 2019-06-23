Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя

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Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации по выбору алкоголя.
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя
  • © Владимир Астапкович / РИА Новости

«Покупайте алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции в организациях торговли должна быть размещена в доступном для ознакомления месте», — говорится в тексте.

В ведомстве рекомендуют не покупать алкогольную продукцию «в местах несанкционированной торговли (павильоны, киоски, торговля с рук)», а также в интернете.

В Роспотребнадзоре отметили, что следует обращать внимание на цену алкоголя. Минимальная цена на водку крепостью 40% в рознице должна быть не менее 205 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра, минимальная цена на коньяк — 371 рубль за бутылку того же объёма.

На упаковке алкогольной продукции должна быть размещена федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного).

«На марку нанесён штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами», — рассказали в ведомстве.

Ранее руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с Nation News прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что количество летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов в России снизилось на 2 тыс.

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