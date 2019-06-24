В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию

Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

«Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 млрд лари (около $750 млн. — RT)», — цитирует эксперта Sputnik Грузия.

По его словам, общие расходы россиян в Грузии с начала года оцениваются в $1,1 млрд, что составляет 33% от всего туристического потока.

При этом в результате сложившейся ситуации больше всего может пострадать экономика региона Аджария.

Кроме того, серьёзный экономический урон может быть нанесён жителям Грузии, сдающим квартиры в наём: 90% жилья снимали российские туристы.

«В 2018 году количество российских туристов в месяц превышало 60 тыс. человек», — заключил представитель туриндустрии.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в беседе с «Известиями» оценила возможные потери туротрасли Грузии в 2019 году.

21 июня лидер России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Данное решение было принято после того, как 20 июня в Тбилиси прошли акции протеста. Волнения в столице Грузии начались с того, что грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.