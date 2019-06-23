Грузия ищет замену российским туристам

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Посольства Грузии за рубежом начали агитировать иностранных туристов посетить кавказскую республику, после того как Россия объявила о приостановлении авиасообщения между странами.
Грузия ищет замену российским туристам
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«С наступлением лета мы приветствуем вас в Грузии! В ближайшие несколько месяцев мы опубликуем информацию о путешествии, отдыхе, культуре, вине, кухне — о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии. Приезжайте и испытайте Грузию», — приводит ТАСС сообщение посольства Грузии в США.

На странице Facebook грузинской дипломатической миссии в Дании опубликован ролик Национальной администрации туризма.

«Всех наших датских друзей приглашаем провести свои летние отпуска в великолепной Грузии», — говорится в сообщении.

В Twitter бывшего главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе также появились записи, приглашающие туристов посетить Грузию.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации в Тбилиси подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. 

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич не исключил, что Москва может принять дополнительные меры в отношении Тбилиси, помимо запрета полётов самолётов из России в Грузию.

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