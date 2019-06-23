Грузия ищет замену российским туристам
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«С наступлением лета мы приветствуем вас в Грузии! В ближайшие несколько месяцев мы опубликуем информацию о путешествии, отдыхе, культуре, вине, кухне — о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии. Приезжайте и испытайте Грузию», — приводит ТАСС сообщение посольства Грузии в США.
На странице Facebook грузинской дипломатической миссии в Дании опубликован ролик Национальной администрации туризма.
«Всех наших датских друзей приглашаем провести свои летние отпуска в великолепной Грузии», — говорится в сообщении.
В Twitter бывшего главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе также появились записи, приглашающие туристов посетить Грузию.
Ранее президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации в Тбилиси подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич не исключил, что Москва может принять дополнительные меры в отношении Тбилиси, помимо запрета полётов самолётов из России в Грузию.