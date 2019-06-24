«В стране царит русофобская истерия»: в Кремле назвали условия для снятия ограничений в отношении Грузии

Ограничительные меры России против Грузии будут сняты, когда обстановка в стране вернётся в «нерусофобское русло». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ситуация «имеет тенденцию к усугублению». Ранее Москва приостановила авиаперелёты в Грузию на фоне беспорядков в Тбилиси. Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, устроенные ультранационалистами антироссийские протесты стали следствием политики Запада.

Отмена ограничений на полёты авиакомпаний России в Грузию произойдёт, когда ситуация в стране перестанет носить антироссийский характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы из опубликованных документов видели, что чёткий срок там не фиксируется. Речь идёт просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Вот как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения», — сказал он.

При этом на данный момент, отметил Песков, ситуация в Грузии «имеет тенденцию к усугублению» и носит признаки внутриполитического кризиса.

«В целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия. Она искусно подогревается изнутри радикальными элементами», — добавил Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что речь идёт не о санкциях, а о временных ограничениях в туристической области, связанных с безопасностью россиян.

«Мы говорим о том, что это вынужденное ограничение. Россия никоим образом не собирается уподобляться в навязывании своей позиции, используя действительно санкции, которые являются незаконными. В данном случае речь идёт не о санкциях, а об ограничениях на полёты и о временных ограничениях», — сказал он.

При этом отвечая на вопрос, возможен ли ввод новых ограничений против Грузии в случае ухудшения ситуации, Песков отметил, что о существовании таких планов ему пока неизвестно.

Ситуацию в Грузии прокомментировал также и глава МИД России Сергей Лавров. Выступая в ходе встречи с руководителями российских региональных некоммерческих организаций, министр заявил, что происходящие в стране антироссийские беспорядки — это последствие политики западных стран.

«Ещё один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю», — сказал Лавров.

Протесты и уступки властей

Роспотребнадзор сообщил, что поставляемый в Россию грузинский алкоголь имеет тенденцию к ухудшению качества. В связи с этим ведомство принято решение усилить контроль за этой продукцией.

Журналисты уточнили у Пескова, можно ли расценивать решение Роспотребнадзора как последствие происходящих в Грузии антироссийских выступлений.

«Это не имеет отношения. Роспотребнадзор выполняет свои функции, проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией», — сказал он.

Ранее, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Правовой акт начнёт действовать с 8 июля. Позже Минтрнанс внёс в список авиакомпаний, на которые распространяется запрет, грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.

Это стало ответом на начавшиеся 20 июня в Грузии массовые антироссийские протесты оппозиции и радикалов. Поводом для них стал тот факт, что в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, её председатель, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, сидел в кресле спикера грузинского парламента. По словам парламентария, это было предусмотрено протоколом.

Протесты переросли в попытки штурма здания парламента, произошли столкновения с полицией. В результате беспорядков пострадали около 240 человек и свыше 300 задержаны. Среди пострадавших более 30 журналистов, в числе которых продюсер видеоагентства Ruptly — его госпитализировали после ранения резиновой пулей в спину.

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий сотрудниками, участвовавшими в разгоне митингов.

Сами протестующие обвиняют Россию в «оккупации» страны. Совершаются также нападения на российских журналистов — 22 июня на съёмочную группу «Россия 24» напали националисты, однако они ретировались после появления полиции.

Демонстрации продолжаются уже несколько дней. Власти страны намерены пойти на частичные уступки и провести выборы 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером для политических партий. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

«Политическое объединение «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера», — приводит его слова ТАСС.

По действующему сейчас законодательству из 150 депутатов только 77 избираются по пропорциональной системе, тогда как остальные 73 — по мажоритарной. Планировалось, что полный переход к пропорциональной системе пройдёт только к 2024 году.