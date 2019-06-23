«Полиция не в состоянии обуздать ситуацию»: в России ответили на слова президента Грузии о туристах из РФ

Российские туристы в Грузии должны чувствовать себя в безопасности и понимать, что «их встречают как самых дорогих гостей». Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова грузинского президента Саломе Зарубишвили, которая заявила, что россияне «должны продолжать приезжать». Ранее Москва приостановила авиасообщение с Грузией. Такое решение было продиктовано неспособностью Тбилиси обеспечить безопасность россиян, подчеркнули в Совфеде. Как отметили в Госдуме, грузинские власти обязаны позаботиться о том, чтобы проживающие в стране граждане РФ не пострадали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что россияне «должны продолжать приезжать, так как любят Грузию».

«Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, «большие скопления людей в Тбилиси», — написала она в Facebook.

По её словам, заявление Зурабишвили «было подготовлено уже с использованием калькулятора».

«На каждый позыв кого бы то ни было поговорить на исторические или политические темы турист из России должен слышать в свой адрес привычное доброжелательное «высоко-высоко в горах...». Ровно за эти эмоции, пусть и не всегда идущие от сердца (хотя мы все были уверены, что в Грузии они идут именно от сердца), туристы и платят деньги. Если не испытываете таких чувств или не готовы их сыграть, то никто никому ничего не должен.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв подчеркнул, что «ритуальных заверений в любви» к российским туристам недостаточно, чтобы преодолеть конфликтную ситуацию.

«Выход в том, чтобы Грузия как нация справилась со своими радикалами, одномоментно превратившими в пепел любые рассказы о грузинском гостеприимстве, и в том, чтобы Грузия как государство нашла в себе мужество исправить эмоциональные, но от этого не менее трагичные и разрушительные ошибки собственных властей, совершённые в этот день», — написал он в Facebook.

Президент Грузии Саломе Зурабашвили

© David Mdzinarishvili / Reuters

Приостановка авиасообщения

Напомним, Зурабишвили в интервью Euronews заявила, что россияне «должны» приезжать в Грузию, тогда как проблемы между странами будут решать политики.

«Туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего», — сказала она.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке прямого авиасообщения с Грузией. Оно вступит в силу 8 июля. Изначально речь шла только о российских компаниях, однако 22 июня Минтранс распространил действие запрета также на грузинских пассажироперевозчиков — Georgian Airways и MyWay Airlines.

Это решение было принято для обеспечения безопасности российских граждан, пояснили в Кремле.

«В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, 20 июня в Грузии начались многотысячные протесты оппозиции и радикалов. Поводом для них стало то, что в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, председательствующий в организации, сидел на месте спикера грузинского парламента. По словам депутата, это было предусмотрено протоколом.

В ходе беспорядков пострадали около 240 человек, ещё свыше 300 были задержаны. Кроме того, сообщается, что пострадали более 30 журналистов. Среди них — продюсер видеоагентства Ruptly, которого госпитализировали с ранением резиновой пулей в спину. А 22 июня радикалы напали на съёмочную группу «Россия 24», однако убежали при появлении полицейских.

Демонстрации имеют антироссийский характер. Протестующие обвиняют Россию в «оккупации» части страны. Эти настроения поддержали футболисты грузинских клубов «Локомотив» и «Рустави», которые вышли на поле в футболках с «антиоккупационными» лозунгами.

Президент в этой ситуации был вынужден предпринять меры для защиты россиян, отметил Косачёв.

«Мы в России желаем Грузии только добра. Но принимая соответствующие ограничительные меры, президент России не мог поступить иначе, потому что ответственность за происходящее, сброшенная Тбилиси на Москву, вынужденно перешла к нему», — подчеркнул сенатор.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что Грузия не может взять под контроль ситуацию на улицах, убеждён член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Для нас это вопрос безопасности. Раз власть Грузии не может справиться с собственной улицей, то зачем же подвергать опасности наших граждан, которые действительно искренне любят Грузию, и их там действительно хорошо встречают», — сказал он RT.

С ним согласился заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек.

«Есть ещё проблема наших граждан, которые остались в Грузии, ведь, по сути, они находятся во враждебном лагере. И если грузинская власть хочет сохранить лицо, то она должна позаботиться о том, чтобы россияне не пострадали. Это важно как для взаимоотношений наших стран, так и для имиджа грузинского государства», — подчеркнул он в беседе с RT.

Такое двойственное отношение властей Грузии к России сложилось в связи с тем, что Тбилиси не анализирует те ошибки, которые совершались предыдущим руководством страны, отметил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. При этом он подчеркнул, что исторически страны очень близки друг к другу.

«В виду такой амбивалентности политического курса вполне естественно, что с одной стороны, идут попытки периодически как-то улучшить отношения… с другой стороны, антироссийская риторика и нестабильность обстановки приводит к тому, что возникают препятствия на пути развития торгово-экономических и туристических связей», — сказал он RT.