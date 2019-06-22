Россия потребовала от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов

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Министерство иностранных дел России после нападения грузинских националистов на сотрудников телеканала «Россия 24» в Тбилиси потребовало от властей Грузии обеспечить безопасность российских журналистов.
Россия потребовала от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что в ходе беспорядков в Грузии также пострадали сотрудники ряда местных и иностранных СМИ.

«Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом», — указано в сообщении.

Министерство ждёт реакции от профильных международных и неправительственных организаций, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Ранее грузинские националисты попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24» во время интервью у владельцев местного туристического агентства.

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