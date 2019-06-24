Лавров назвал Грузию примером последствий западной геополитической инженерии

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии.
Лавров назвал Грузию примером последствий западной геополитической инженерии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ещё один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, — это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю», — сказал он.

По его словам, печальные результаты в настоящий момент показывает и Украина, которая слепо следовала советам из-за рубежа. Государство с огромным потенциалом превратилось в постоянного просителя международной помощи со слабой экономикой.

«Страна с огромным потенциалом при режиме Порошенко... была низведена до состояния просителей международной помощи, лишилась индустриальной базы, страдает до сих пор от колоссального оттока трудоспособного населения», — добавил Лавров, напомнив при этом ещё и про раскол в украинском обществе.

Ранее в Грузии начались массовые протесты, сопровождающиеся актами русофобии. В частности, в Тбилиси кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке, а некоторые грузинские кафе выразили намерение повысить цены в своих заведениях исключительно для туристов из России.

Вскоре после начала протестов в Тбилиси, президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Подробнее о происходящем в Грузии и российских туристах — в материале RT.

В августе 2018 года глава украинской политической партии «Основа» Андрей Николаенко заявил, что у властей Украины отсутствует план развития страны и она постоянно находится в «попрошайнической позиции».

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