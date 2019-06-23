Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке
- Reuters
«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.
Указывается, что фильмы в кинотеатрах будут показываться только на грузинском и английском языках.
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв назвал «идиотизмом и дискриминацией» намерения ряда грузинских кафе повысить цены для туристов из России.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.
Министерство транспорта России заявило, что полёты грузинских авиакомпаний на российскую территорию также будут приостановлены с 8 июля.