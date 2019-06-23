Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке

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В Ассоциации кинотеатров Тбилиси заявили, что с момента начала протестов в грузинской столице перестали показывать фильмы и анимацию с русским переводом. Об этом информирует РИА Новости.
Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке
  • Reuters

«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.

Указывается, что фильмы в кинотеатрах будут показываться только на грузинском и английском языках.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв назвал «идиотизмом и дискриминацией» намерения ряда грузинских кафе повысить цены для туристов из России.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. 

Министерство транспорта России заявило, что полёты грузинских авиакомпаний на российскую территорию также будут приостановлены с 8 июля.

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