Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке

В Ассоциации кинотеатров Тбилиси заявили, что с момента начала протестов в грузинской столице перестали показывать фильмы и анимацию с русским переводом. Об этом информирует РИА Новости.

«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.

Указывается, что фильмы в кинотеатрах будут показываться только на грузинском и английском языках.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв назвал «идиотизмом и дискриминацией» намерения ряда грузинских кафе повысить цены для туристов из России.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Министерство транспорта России заявило, что полёты грузинских авиакомпаний на российскую территорию также будут приостановлены с 8 июля.