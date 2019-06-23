Соловьёв оценил сообщения о повышении цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотизмом и дискриминацией» намерения ряда грузинских кафе повысить цены для туристов из России.

«Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации», — написал он в Twitter.

Как сообщает РИА Новости, грузинское кафе «Езо» в центре Тбилиси и кафе-ресторан «Гарденс» в Батуми объявили, что повысят цены на 20% для клиентов из России. Владельцы заведений объяснили данное решение тем, что Россия якобы оккупировала 20% грузинской территории — Абхазию и Южную Осетию.

В Грузии с 20 июня продолжаются массовые акции протеста, время от времени перерастающие в столкновения демонстрантов с полицией.

Субботние акции ознаменовались стычками между оппозиционерами и обычными протестующими, которые пытаются дистанцироваться от тех или иных политических сил. Кроме того, 22 июня недалеко от центра Тбилиси радикалы напали на съёмочную группу телеканала «Россия 24».

Подробнее — в материале RT.