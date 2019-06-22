Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию

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Министерство транспорта России заявило, что полёты грузинских авиакомпаний на российскую территорию будут приостановлены с 8 июля 2019 года.
Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию
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Об этом говорится на сайте ведомства.

«С 8 июля текущего года полёты грузинских авиакомпаний на территорию Российской Федерации будут приостановлены... Причина приостановки полётов — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, в настоящий момент общая сумма задолженности грузинской стороны, без учёта накопившихся штрафных санкций, составляет более $792 тыс. и свыше 592 тыс. рублей. В Минтрансе подчёркивают, что грузинская сторона признала соответствующую задолженность ещё в 2008 году, но так и не погасила её.

«Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию», — добавили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. В российском кабмине в связи с этим рекомендовали россиянам вернуться из Грузии до указанной даты.

Данное решение российской стороной было принято после того, как 20 июня в Тбилиси прошли акции протеста. Волнения в столице Грузии начались с того, что грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия. 

В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения.

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