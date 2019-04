Проверяем проверяющих: кто и зачем финансирует борцов с «фейковыми новостями» в Facebook

Еврокомиссия объявила об успешном сотрудничестве с Facebook и другими онлайн-платформами в сфере противодействия фейковым новостям. Вскрыли даже некие сети, якобы завязанные на Россию. Однако относительно беспристрастности этой деятельности существуют серьёзные сомнения. Как удалось выяснить RT, организации, которые получают деньги от правительства США и одиозных персонажей вроде Джорджа Сороса, оказывают серьёзное влияние на формирование новостной ленты Facebook. Именно они занимаются проверкой записей в социальной сети на достоверность и решают, что считать правдой, что показывать пользователям, а что нет. Как отмечают эксперты, вскрывшиеся в ходе журналистского расследования RT факты демонстрируют, что под видом борьбы за правду американский истеблишмент формирует инструмент цензуры и противодействия инакомыслию в соцсетях.

23 апреля пресс-служба Европейской комиссии сообщила, что Facebook, Google и Twitter отчитались перед ЕК о выполнении своих обязательств по борьбе с дезинформацией накануне запланированных на май выборов в Европарламент. В частности отмечается, что сеть Марка Цукерберга обнаружила 8 «скоординированных сетей недостоверного поведения» с корнями в России, Северной Македонии и Косово.

«Добровольные действия онлайн-платформ являются шагом вперед на пути поддержки прозрачных и инклюзивных выборов и лучшей защиты наших демократических процессов от манипулирования, но многое ещё предстоит сделать», — цитирует пресс-службу европейского ведомства Интерфакс.

В декабре прошлого года Еврокомиссия приняла План действий по борьбе с дезинформацией, а чуть ранее — в октябре — Свод практических правил, к которому на добровольной основе присоединились онлайн-платформы. Одна из главных задач этого сотрудничества, по версии пресс-службы Еврокомиссии: «предлагать информацию и инструменты, помогающие людям принимать обоснованные решения, и облегчить доступ к различным точкам зрения на вопросы, представляющие общественный интерес, при этом выделяя надёжные источники». Проверка новостей — фактчекинг — отмечается как одно из важнейших направлений сотрудничества с Facebook.

Уделять особое внимание этому вопросу данная соцсеть начала в конце 2016 года на волне сообщений об использовании фейковых новостей в ходе американской президентской кампании. За дело взялась созданная годом ранее формально «независимая» Международная сеть проверки фактов (International Fact-Checking Network — IFCN). Именно её сотрудники определяют, какие сообщения в Facebook являются достоверными, а какие нет. RT решил выяснить, кто и на чьи деньги осуществляет эту деятельность.

Как это работает

Как отмечается в справке для СМИ на сайте Facebook, «контент, помеченный при проверке как фальшивый, появится ниже в ленте новостей, поэтому его увидит гораздо меньше пользователей». Если же сайт или страницу в соцсети уличат в распространении недостоверных сообщений не раз, то «они могут потерять доступ к монетизации и размещению рекламы и статус новостной страницы», подчёркивает Facebook. При этом сами фактчекеры получают от соцсети денежное вознаграждение за свою работу.

Значительную часть функций по фактчекингу Facebook отдаёт на аутсорс сторонним организациям. Для этого они должны быть сертифицированы Международной сетью проверки фактов. Это проект американского Poynter Institute for Media Studies, созданный в 2015 для «поддержки растущего числа фактчекеров путём продвижения лучшего опыта и сотрудничества в данной сфере».

Попасть на экспертизу новости могут двумя путями: либо из специального списка, который в Facebook автоматически формируется на основании негативных отзывов пользователей, либо по решению экспертных структур. Они могут проверить любую публикацию в соцсети, которую сочтут нужной.

После того как эксперты отметят новость как ложную, её показ в ленте новостей будет ограничен, а в разделе Related Articles появится материал-разоблачение, написанный экспертом. Как отмечала в декабре 2018 года Мередит Карден, глава проекта Facebook News Integrity Partnerships, оценка новости в качестве «фальшивой» может «снизить количество дальнейших её показов в среднем на 80%».

Сорос и партнёры

В данный момент около 60 проектов осуществляют сторонний фактчекинг для Facebook. География — Европа, Южная Америка, Африка, США, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Индия. Республики бывшего СССР пока не затронуты.

Чтобы начать «бороться» за правду в соцсети, недостаточно лишь желания — нужно пройти отбор, которым занимается Poynter Institute, и соответствовать требованиям политики института.

Poynter Institute назван в честь американского медиамагната Нельсона Пойнтера, который в 1975 году основал это учреждение. Тогда оно называлось Modern Media Institute. Проверкой фактов на подлинность Poynter Institute занимается достаточно давно, но совместный проект с Facebook начался только в конце 2016 года, на волне сообщений со стороны представителей Демократической партии США и представителей конгресса о вмешательстве России в американские выборы путём распространения фейковых новостей. Не все организации, участвующие в фактчекинговой сети IFCN, работают для Facebook, но все, кто хочет работать в этой сфере на Facebook, должны подписать кодекс принципов IFCN, пройти сертификацию и быть готовым к проверкам Poynter Institute.

То есть именно эта структура решает, кто и в какой стране будет определять, какие новости в Facebook считать ложными. Кто же финансирует это учреждение?

За последние годы Poynter Institute for Media Studies получал гранты от Google, MacArthur Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, Carnegie Foundation, Open Society Foundation*, Omidyar Network и т.д.

Последние две организации только в 2017 году выделили для НКО $1,3 млн — на развитие Международной сети проверки фактов.

Информация о выделении гранта фондом "Открытое Общество " и сетью Омидьяра для Poynter Institute

Open Society Foundations — это фонд одиозного миллиардера Джорджа Сороса. Omidyar Network — проект не менее одиозного миллиардера Пьера Омидьяра, основателя eBay и донора «инициатив по защите демократии» в западных странах от российского посягательства.

Пьер Омидьяр

Например, его финансирование получают такие крупные центры по распространению антироссийской повестки и обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские выборы 2016 года, как Defending Democracy Together, Alliance for Securing Democracy, Data for Democracy. Впрочем, ранее структуры Омидьяра сами вмешивались в политический процесс на Украине. В частности, миллиардер приложил руку к созданию вместе с Агентством США по международному развитию (USAID) и американским посольством в Киеве телеканала Hromadske TV («Громадське») — одного из рупоров последнего «майдана».

Помимо грантов от Сороса и Омидьяра, Poynter Institute for Media Studies не стесняется активно сотрудничать с Вашингтоном.

С 2015 по 2018 год финансируемый из госбюджета США National Endowment for Democracy (NED)** выделил институту пять грантов на общую сумму более $300 тыс. И всё — на развитие фактчекинговых программ.

Грант от NED для Poynter Institute for Media Studies, 2015 г.

Грант от NED для Poynter Institute for Media Studies, 2016 г.

Грант от NED для Poynter Institute for Media Studies, 2016 г.

Грант от NED для Poynter Institute for Media Studies, 2017 г.

Грант от NED для Poynter Institute for Media Studies, 2018 г.

Выполняет Poynter Institute for Media Studies и контракты для Агентства США по глобальным медиа (ранее Совет управляющих по вопросам вещания BBG), которое руководит деятельностью таких СМИ, как «Радио Свобода»*** и «Голос Америки»****.

Также этот институт получал заказы Государственного департамента — на повышение квалификации местных журналистов в Гамбии, Индии и Турции. О заинтересованности Госдепа в фактчекинговой инициативе Poynter Institute свидетельствует и обнаруженный журналистами RT платёж от февраля 2019 года.

Согласно документу, посольство США в Боливии заплатило почти $15 тыс. местному НКО за «организацию, проведение и управление всей логистикой воркшопов программ по фактчекингу, которые проводит американский спикер из Poynter Institute».

Грант для Боливии

За пригоршню грантов

А что же происходит на местном уровне? Кого подобрал Poynter Institute for Media Studies для борьбы с фейковыми новостями?

В США одна из структур, которая борется за правду в Facebook, — это платформа Politifact, принадлежащая самому Poynter Institute. Среди источников финансирования американских фактчекеров — The E.W. Scripps Company (американский конгломерат СМИ), фонд Форда, Democracy Fund (структура из сети Пьера Омидьяра) и The Knight Foundation. Последний организует программы по обучению и стажировкам журналистов. Из представителей российской прессы такую стажировку проходил, например, бывший главред «Дождя» Роман Баданин.

В 2017 году Politifact признал «ложью года» заявление Дональда Трампа о том, что вмешательство России в американские выборы 2016 года — полностью сфабрикованная история.

Источники финансирования Politifact, 2017—2018 гг.

© https://www.politifact.com/truth-o-meter/blog/2011/oct/06/who-pays-for-politifact/

Источники финансирования Politifact в 2010—2016 гг.

© https://www.politifact.com/truth-o-meter/blog/2011/oct/06/who-pays-for-politifact/

Показательным примером того, насколько неразборчивыми могут быть Facebook и Pointer Institute в выборе партнёров по проверке фактов, является случай сотрудничества IFCN с неоконсервативным журналом The Weekly Standart. Оно длилось год, с декабря 2017-го по декабрь 2018-го, и завершилось одновременно с закрытием издания. Сейчас у The Weekly Standart сертификат IFCN не продлён.

Главной темой взаимодействия была борьба с фейками. Вот только ранее это издание прославилось именно преднамеренным искажением информации и агрессивной поддержкой американских интервенций за рубежом. Например, оно убеждало своих читателей, что иракский диктатор Саддам Хусейн якобы обладал оружием массового уничтожения и сотрудничал с «Аль-Каидой»*****.

Колин Пауэлл выступает в ООН, рассказывая об «оружии массового поражения» Ирака

В Великобритании проверкой новостей в Facebook сейчас занимается проект Full Fact. В списке доноров организации уже хорошо знакомые имена — Пьер Омидьяр, фонд Сороса, гранты от Google. В совете попечителей — сплошь представители британского истеблишмента: бизнесмен и крупный донор Консервативной партии Майкл Сэмюэл, член палаты лордов баронесса Джулия Нойбергер, бывший замредактора The Times лорд Дэвид Липси и другие достопочтенные джентльмены и леди.

Источники финансирования Full Fact

В Турции фактчекингом занимается структура под названием Teyit, созданная при поддержке Европейского союза. Teyit признаёт, что получала гранты от британских и шведских дипломатов. Существенную помощь пришла от European Endowment for Democracy — европейской инициативы, копирующей американский National Endowment for Democracy и финансируемой странами ЕС.

Источники финансирования Teyit

Проверкой новостей в африканском секторе Facebook занимается структура Africa Check, только находится её штаб-квартира не в Африке, а в Лондоне.

Изначально эти борцы за правду размещались в офисе американского фонда Afp Foundation (Americans for Prosperity). Позже Africa Check переехала в одно помещение к ранее упомянутым британским фактчекерам из Full Fact.

Среди источников финансирования тех, кто озабочен защитой Facebook от ложных сообщений в странах Африки, — всё те же сеть Омидьяра и Open Society Foundation, а также немецкий фонд Конрада Аденауэра и фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Финансирование Africa Check

Зарабатывает деньги Africa Check, выполняя также заказы Госдепа США. По поручению и от имени американского посольства в Нигерии в 2017 году организация проводила серию тренингов в стране, а в 2018 году провела воркшопы для нигерийских СМИ, готовя их к выборам 2019 года.

Проекты Africa Check и Госдепа в Нигерии

Проекты Africa Check и Госдепа в Нигерии

Всё те же спонсоры

В конце марта 2019 власти Филиппин выдали ордер на арест основателя и руководства одного из двух главных партнёров Facebook по проверке новостей в этой стране — Rappler. В январе 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) постановила, что проект нарушил законы, запрещающие иностранное владение и контроль над местными СМИ, и приняла решение отозвать регистрацию Rappler.

Дело в том, что депозитарные расписки Rappler купил не кто иной, как Пьер Омидьяр через Omidyar Network, также свою долю контроля над фактчекером попытался установить американский медиафонд North Bridge Media.

Связи Omidyar Network и Rappler

В доноры проекта затесался и уже знакомый нам National Endowment of Democracy.

В 2018 году NED выделил Rappler $142 тыс. Гранты от National Endowment for Democracy также получает и вторая филиппинская платформа по борьбе с фейковыми новостями — VERA Files. Обе структуры рьяно критикуют президента Родриго Дутерте, отличившегося резкими высказываниями в адрес американцев.

Грант от National Endowment of Democracy для Rappler

Источники финансирования Vera Files

Схожие источники финансирования у экспертных групп, проверяющих новости и в странах Латинской Америки.

В Аргентине — это проект Chequeado, созданный в 2010 году НКО Fundación La Voz Pública. В 2014 году Госдеп США профинансировал первую глобальную встречу фактчекеров, организованную Fundacion La Voz Publica в Аргентине.

Грант для Fundacion La Voz Publica

В нескольких интервью кураторы проекта Chequeado заявляли, что основная часть грантов на проект идёт от Omidyar Network и Open Society Foundations.

Колумбийский партнёр Facebook в сфере проверки новостей на подлинность — La Silla Vacía. В первой заявке La Silla Vacia на вступление в сеть IFCN утверждается, что проект «не принимает пожертвования или финансирование от государственных органов или политических партий». Действительно, в 2009 году он был запущен при поддержке Open Society Institute, то есть всё того же Джорджа Сороса, а это негосударственная структура.

Open Society и La Silla Vacía

Однако на сайте NED можно найти информацию о гранте учредителю La Silla Vacía — Blogosfera Producciones за 2015 год как раз на этот проект.

Грант NED для La Silla Vacía

Также на сайте La Silla Vacía указаны иностранные спонсоры: USAID, Ford Foundation, Open Society Foundation, посольство Нидерландов, посольство Великобритании.

Иностранные источники финансирования La Silla Vacía

В списках получателей грантов от National Endowment for Democracy числится ещё один колумбийский партнёр Facebook и Poynter Institute for Media Studies — Consejo de Redacción. Хотя на момент написания статьи на сайте Poynter Institute эта организация была обозначена в числе тех, чей сертификат от IFCN уже истёк, на сайте Facebook она была указана в списке организаций по проверке фактов. В 2017—2018 годах финансирование от NED шло на развитие платформы Colombiacheck. Она как раз и занимается проверкой фактов для соцсети.

Грант NED для Consejo de Redacción, 2018 г.

Грант NED для Consejo de Redacción, 2017 г.

Самая крупная организация, которая занимается фактчекингом для Facebook, — Agence France-Presse (AFP), одно из крупнейших мировых новостных агентств, статус которого определяется специальным законом 1957 года. 1/3 финансирования агентства поступает из бюджета Франции, 2/3 — из коммерческих источников. У AFP есть целый ряд региональных фактчекинговых отделений в Бразилии, Канаде, Колумбии, Индии, Индонезии, Кении, Мексике, Нигерии, Пакистане, Польше, Испании, Сенегале и Южной Африке, а также структура, работающая в арабоязычном сегменте интернета.

Французское агентство отмечает, что в работе для Facebook оно «вдохновляется» опытом, полученным при развитии проекта CrossCheck, который боролся с фейками против Эммануэля Макрона в ходе президентской кампании во Франции в 2017 году. Среди основателей этого проекта, помимо AFP, — НКО First Draft. А его, в свою очередь, создали Facebook, Twitter, Google и Open Society Foundations.

Джордж Сорос

Впрочем, не все члены сети IFCN изначально были завязаны на США, либеральные фонды или мейнстримные СМИ в своих странах. В качестве примера можно привести два испанских проекта — Maldito Bulo и Newtral. Они начинались как волонтёрские инициативы. Однако вскоре платформа Maldito Bulo привлекла внимание британской Integrity Initiative — программы, запущенной официальным Лондоном для борьбы с «российским влиянием». Представители Maldito Bulo проявили интерес к взаимодействию с британцами. Также одну из основательниц проекта пригласили в группу экспертов по фейковым новостям Европейской комиссии.

Тем не менее пока нет подтверждений, что Maldito Bulo согласились работать в британской антироссийской сети, нет и доказательств финансирования этой организации извне. Вся работа ведётся на добровольной основе, даже зарплату не платят.

Представительница Maldito Bulo в органе ЕС

В свою очередь, платформа Newtral в марте 2019 года получила грант от Евросоюза на разработку «инструмента для проверки фактов в режиме реального времени для борьбы с фейковыми новостями и дезинформацией». Ранее представители испанской платформы по борьбе с фальшивыми новостями принципиально оказывались от финансирования из внешних источников.

Как отмечают эксперты, скорее всего, в случае испанских фактчекеров речь идёт о по-настоящему независимых проектах, как минимум на начальных этапах работы организаций. Однако налицо попытки втянуть и их в сети истеблишмента.

Грант ЕС для Newtral Media Audiovisual

На службе Госдепа

Как отмечают в интервью RT эксперты, существующая в Facebook структура по борьбе с ложными новостями далека от соответствия принципам непредвзятости и объективности.

«Система проверки фейковых новостей по целому ряду причин необъективна, — отметил в интервью RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — Одна информационная позиция оказывается более приоритетной, чем другие». По сути, отмечает политолог, очень многое остаётся на усмотрение экспертов, которые оценивают неугодную им интерпретацию информации как ложную.

«Мы знаем, как работают подобные вещи, — заявил в интервью RT политолог Алексей Мартынов. — Они не ставят перед собой реальных целей очищения интернет-пространства от всевозможных фейковых новостей, а скорее действуют как карательный инструмент в отношении оппонентов».

По словам Дмитрий Абзалова, фактчекинг — это «цензура в соцсетях». С точки зрения эксперта, чтобы эта система была объективной, нужно привлекать по-настоящему независимые международные организации или расширять круг экспертов, допуская к проверке новостей, например, МИД России.

В свою очередь, политолог Александр Асафов подчёркивает: под прикрытием борьбы с фейковыми новостями формируется новый инструмент влияния на мировое общественное мнение.

«Официально Facebook — коммерческий сервис, но фактически его поставил себе на службу Госдепартамент США, — заявил RT Асафов. — И борьба с фейковыми новостями — это только вывеска — на самом деле это борьба с неугодным контентом и продвижение одной-единственной позиции, которая выгодна Госдепу, Соросу и прочим».

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.

** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

*** «Радио Свобода» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

**** «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

*****«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.