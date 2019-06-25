Лавров: власти Грузии провоцируют антироссийские настроения

Руководство Грузии провоцирует антироссийские и националистические настроения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в стране.

«Тому, как относятся к россиянам в Грузии, совсем не способствуют заявления президента этой страны Саломе Зурабишвили о том, что Россия — враг и оккупант. Она провоцирует ультраэкстремистские, националистические, антироссийские настроения, которые проявляются в том, что мы видим на улицах», — сказал Лавров журналистам.

Глава МИД выразил опасения, что американские коллеги «делают всё, чтобы не допустить нормализации отношений» Москвы и Тбилиси.

Ранее в Кремле заявили, что в Грузии царит искусственно подогреваемая русофобская истерия.

20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.