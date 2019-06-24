Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Грузии царит искусственно подогреваемая русофобская истерия.
Песков заявил о русофобской истерии в Грузии
  • Reuters

«В целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия, она искусно подогревается изнутри такими радикальными элементами. Можно только выразить сожаление в этой связи», — сказал Песков.

Ранее в Ассоциации кинотеатров Тбилиси заявили, что с момента начала протестов в грузинской столице перестали показывать фильмы и анимацию с русским переводом.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. 

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич не исключил, что Москва может принять дополнительные меры в отношении Тбилиси, помимо запрета полётов самолётов из России в Грузию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить