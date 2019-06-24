Песков заявил о русофобской истерии в Грузии
- Reuters
«В целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия, она искусно подогревается изнутри такими радикальными элементами. Можно только выразить сожаление в этой связи», — сказал Песков.
Ранее в Ассоциации кинотеатров Тбилиси заявили, что с момента начала протестов в грузинской столице перестали показывать фильмы и анимацию с русским переводом.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич не исключил, что Москва может принять дополнительные меры в отношении Тбилиси, помимо запрета полётов самолётов из России в Грузию.