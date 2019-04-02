В США опасаются ущерба энергетической системе страны от России и Китая
- Reuters
«Настоящим письмом мы запрашиваем информацию о мерах Североамериканской корпорации по вопросам надёжности энергоснабжения (NERC), направленных на защиту надёжного функционирования единой энергосистемы страны от ущерба, возможного в силу специфики каналов поставок, в частности из России и Китая», — говорится в документе.
Как подчёркивается в документе, такое беспокойство среди сенаторов было вызвано заявлением директора Нацразведки США Дэна Коутса.
Так, по его словам, с помощью цифровых диверсий Китай обладает возможностями прерывать газоснабжение в стране, а Россия якобы способна вызывать перебои в американском электроснабжении.
Кроме того, указывается, что Москва и Пекин с 2014 года «значительно укрепили сотрудничество» в энергетической, военной и технологической сферах.
Как подчёркивается в письме, федеральное правительство ранее уже предприняло решительные шаги по устранению возможных «угроз» от иностранных компаний.
Так, в сентябре 2017 года власти США обязали госучреждения прекратить использовать продукты «Лаборатории Касперского».
Кроме того, в письме сенаторов также указывается, что в законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2019 бюджетный год есть положение, запрещающее использовать телекоммуникационное оборудование ZTE и Huawei.
Компания Huawei, в свою очередь, подала в суд на власти Соединённых Штатов, обвиняя Вашингтон в принятии антиконституционного закона. Китайские власти также поддержали этот судебный иск.
Между тем, как отмечается в письме, сенаторы отправили запрос, чтобы выяснить включают ли энергосистемы какие-то компоненты или программное обеспечение, предоставляемые компаниями «Лаборатория Касперского», ZTE или Huawei.
Ранее в США предложили защитить научные исследования от «внешнего влияния».