В США опасаются ущерба энергетической системе страны от России и Китая

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Марта Литвинова
В сенате США выразили опасения в связи с тем, что Россия и Китай могут нанести ущерб энергетической системе США. Об этом говорится в письме американских сенаторов Ангуса Кинга-младшего и Джо Мэнчина президенту корпорации, которая занимается обеспечением работы энергосистемы США.
В США опасаются ущерба энергетической системе страны от России и Китая
  • Reuters

«Настоящим письмом мы запрашиваем информацию о мерах Североамериканской корпорации по вопросам надёжности энергоснабжения (NERC), направленных на защиту надёжного функционирования единой энергосистемы страны от ущерба, возможного в силу специфики каналов поставок, в частности из России и Китая», — говорится в документе.

Как подчёркивается в документе, такое беспокойство среди сенаторов было вызвано заявлением директора Нацразведки США Дэна Коутса.

Так, по его словам, с помощью цифровых диверсий Китай обладает возможностями прерывать газоснабжение в стране, а Россия якобы способна вызывать перебои в американском электроснабжении.

Кроме того, указывается, что Москва и Пекин с 2014 года «значительно укрепили сотрудничество» в энергетической, военной и технологической сферах.

Как подчёркивается в письме, федеральное правительство ранее уже предприняло решительные шаги по устранению возможных «угроз» от иностранных компаний.

Так, в сентябре 2017 года власти США обязали госучреждения прекратить использовать продукты «Лаборатории Касперского». 

Кроме того, в письме сенаторов также указывается, что в законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2019 бюджетный год есть положение, запрещающее использовать телекоммуникационное оборудование ZTE и Huawei. 

Компания Huawei, в свою очередь, подала в суд на власти Соединённых Штатов, обвиняя Вашингтон в принятии антиконституционного закона. Китайские власти также поддержали этот судебный иск.

Между тем, как отмечается в письме, сенаторы отправили запрос, чтобы выяснить включают ли энергосистемы какие-то компоненты или программное обеспечение, предоставляемые компаниями «Лаборатория Касперского», ZTE или Huawei.

Ранее в США предложили защитить научные исследования от «внешнего влияния».

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