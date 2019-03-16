В США предложили защитить научные исследования от «внешнего влияния»

В конгресс США внесён законопроект о защите научных исследований, содержащих информацию ограниченного доступа, от «влияния» других государств, в том числе России. С документом ознакомился RT.

Инициатива принадлежит конгрессмену Джиму Бэнксу. Как сообщает пресс-служба политика, законопроект призван ограничить доступ к исследованиям, связанным с национальной безопасностью США, что должно уменьшить утечку конфиденциальной информации в такие страны, как Россия, Китай, Иран и КНДР.

В документе отмечается, что студенты из стран, «враждебных» Соединённым Штатам, могут использовать полученные данные, чтобы нанести ущерб Вашингтону.

«Учащиеся из государств, находящихся в антагонистических отношениях с США, могут подвергаться неприемлемому давлению или стимулированию с целью склонить их к разглашению своим странам сведений о технологических разработках или к использованию информации ограниченного доступа для негативного воздействия на Соединённые Штаты», — говорится в законопроекте.

Конгрессмен предлагает создать рабочую группу, которая будет определять научные исследования, содержащие информацию ограниченного доступа, и сообщать вузам о рисках и угрозах, связанных с такими проектами.

«Не позднее чем через год после принятия закона министр образования, проведя консультации с министром обороны и директором Национальной разведки, должен учредить в составе Министерства образования рабочую группу по вопросам технологий в сфере национальной безопасности для борьбы с угрозой шпионажа в высших учебных заведениях», — поясняется в документе.

Кроме того, Бэнкс предлагает проверять гражданство студентов, которые желают присоединиться к исследовательской работе. Учащиеся из таких стран, как Китай, КНДР, Россия и Иран, должны будут получить разрешение от директора Национальной разведки США. При этом список стран может быть расширен.

«Мы должны перейти к решительным мерам в отношении скрытых угроз на территории учебных заведений и ограничить эффективность их миссий по сбору информации», — говорится в заявлении конгрессмена.

Законопроект также запрещает использовать в научных работах, финансируемых государством, технологии, разработанные рядом компаний, включая «Лабораторию Касперского» и Huawei. Отмечается, что они «связаны с правительствами Китая и России и вызывают беспокойство у разведки».

Как рассказал RT политолог-американист Александр Асафов, США могут использовать науку как направление для очередных санкций, в первую очередь против России.

«Все темы для санкций уже использованы, сложно найти новую нишу. Поэтому следующим направлением, по которому нам могут ввести ограничения, прикрываясь якобы «безопасностью», «угрозой» и прочими фигурами речи, станет наука», — сказал он.

В 2017 году в конгрессе США предложили разработать программу по защите американских студентов от вербовки. В 2014 году на сайте ФБР была опубликована инструкция для американских студентов, желающих учиться за границей. В этом руководстве были собраны советы для молодёжи и рекомендации, как не стать жертвой иностранной разведки.