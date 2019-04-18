«Игра окончена»: опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

Министерство юстиции США с незначительными купюрами обнародовало доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Одним из главных выводов расследования стало отсутствие доказательств связей команды Дональда Трампа с РФ. При этом в Вашингтоне продолжают обвинять Москву в якобы имевших место попытках повлиять на избирательные процессы в США. Публикация доклада была с удовлетворением встречена хозяином Белого дома, однако его политические оппоненты считают её недостаточной и призывают в кратчайшие сроки вызвать Мюллера в конгресс. Эксперты полагают, что на фоне приближающейся президентской кампании 2020 года внутренняя политическая борьба в США может привести к новому витку «расследований» и карательным мерам теперь уже со стороны Трампа по отношению к тем, кто пытался добиться его импичмента.

Генеральный прокурор США Уильям Барр в четверг, 18 апреля, обнародовал незначительно отцензурированную версию доклада по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвящённого «российскому вмешательству» в выборы 2016 года. Документ был передан на рассмотрение юридическим комитетам обеих палат конгресса, а также опубликован на сайте Минюста США.

Подробный анализ текста 448-страничного документа ещё предстоит выполнить, однако первые итоги расследования можно подвести уже сейчас. Доклад Мюллера состоит из двух томов и четырёх приложений. Первый том объёмом 199 страниц посвящён расследованию «российского вмешательства» в президентскую кампанию 2016 года и связям Москвы с окружением Дональда Трампа. Во втором томе на 182 страницах рассматриваются действия избранного президента в отношении проводимого расследования, включая анализ подозрений в препятствовании правосудию.

В документе содержатся два основных вывода. Во-первых, в Вашингтоне продолжают утверждать, что Москва якобы вмешивалась в выборы-2016. Во-вторых, спецпрокурор не обнаружил участия в этом «вмешательстве» ни окружения Трампа, ни вообще граждан США.

Следователи заявляют, что российские власти якобы пытались повлиять на выборы 2016 года через деятельность Агентства интернет-исследований, а также через хакерские атаки «связанных с ГРУ военных». По обоим этим пунктам расследование не нашло какого-либо «сговора» с Россией членов предвыборной кампании Трампа или других граждан США.

Причём в Вашингтоне продолжают обвинять Москву во взломе компьютерных сетей Комитета по выборам в конгресс Демпартии США, Национального комитета Демпартии и президентской кампании Хиллари Клинтон, а также в публикации полученной информации в интернете и передаче данных порталу WikiLeaks.

Расследование ряда «связей» и «контактов» между представителями кампании Трампа и «лицами, связанными с российским правительством», включая экс-посла РФ в США Сергея Кисляка, юриста Наталию Весельницкую и других, также не выявило никакого сговора с целью нарушения законодательства Соединённых Штатов.

«По итогам расследования было выявлено, что сотрудники предвыборного штаба Трампа имели многочисленные контакты с лицами, связанными с российским правительством. В ходе данных контактов сотрудникам штаба в числе прочего поступали предложения об оказании помощи. В некоторых случаях они были готовы их рассмотреть, в иных случаях — отказывались. В конечном счёте в ходе расследования было установлено, что предвыборный штаб не координировал усилия с российским правительством и не вступал с ним в сговор с целью содействия вмешательству в выборы», — говорится в докладе Мюллера.

В части, касающейся действий Дональда Трампа в отношении проводимого расследования (подозрения в препятствовании правосудию), публичной реакции на ход разбирательства, увольнения директора ФБР Джеймса Коми и других аспектов этого вопроса, спецпрокурор не нашёл доказательств злонамеренных действий президента.

«Авторы данного доклада не пришли к выводу, что президент совершил преступление, что, однако, не следует считать окончательным его оправданием», — отмечается в документе.

Печатные копии обоих томов доклада Мюллера

Reuters

© Andrew Sullivan

В ходе предшествовавшей публикации доклада специальной пресс-конференции, на которой, помимо Барра, присутствовали замгенпрокурора Род Розенстайн и и. о. помощника генпрокурора Эдвард О'Каллаган, глава Минюста прокомментировал краткие итоги доклада.

«После почти двух лет расследования, тысяч официальных запросов и повесток, сотен ордеров и опросов свидетелей специальный прокурор подтвердил, что российское правительство координировало усилия по незаконному вмешательству в президентские выборы 2016 года, однако ему не удалось обнаружить доказательств участия в подобных сговорах сотрудников предвыборного штаба Трампа или других граждан США», — заявил Барр.

Он также сообщил, что доклад спецпрокурора публикуется с незначительными купюрами, которые по ряду причин были сделаны сотрудниками Минюста США в тесном сотрудничестве с группой спецпрокурора и разведсообществом.

Среди оснований для изъятия информации из обнародованного документа: представляющие гостайну данные, сведения о сформированном Мюллером жюри присяжных и данные, которые имеют отношение к продолжающимся расследованиям.

Барр подчеркнул, что Белый дом мог также запросить цензурирование некоторых элементов текста, однако юридический отдел администрации президента после ознакомления с уже изменённым документом принял решение не пользоваться этим правом. Личные адвокаты Трампа также ознакомились с докладом, однако они не имели права вносить в него какие-либо изменения и не просили об этом, сообщил глава Минюста.

«Учитывая ограниченный характер редактирования, полагаю, что опубликованный доклад позволит каждому американцу разобраться в результатах расследования специального прокурора», — добавил Уильям Барр.

Одним из первых итоги доклада Мюллера прокомментировал его главный фигурант — 45-й президент Соединённых Штатов. Он опубликовал в своём Twitter картинку, выполненную в духе сериала «Игра престолов».

«Ни сговора. Ни препятствования правосудию. Для ненавистников и ультралевых демократов — ИГРА ОКОНЧЕНА», — гласит надпись.

Позднее он чуть более пространно прокомментировал расследование спецпрокурора, выразив своё удовлетворение его итогами и подчеркнув, что подобная ситуация больше никогда не должна повториться ни с одним президентом США.

«У меня отличный день. Было сказано: нет никакого сговора, нет никакого препятствования правосудию. Кстати, его никогда не было и не будет... Это больше никогда не должно произойти ни с одним президентом», — заявил Трамп.

В свою очередь, лидер демократов в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинили главу Минюста в передёргивании выводов команды спецпрокурора Мюллера.

As we continue to review the report, one thing is clear: AG Barr presented a conclusion that @realDonaldTrump did not obstruct justice while the #MuellerReport appears to undercut that finding. pic.twitter.com/mHCzGc8RGT — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 18 апреля 2019 г.

«Генпрокурор Барр представил вывод о том, что президент не препятствовал правосудию, в то время как доклад Мюллера, как представляется, перечёркивает этот вывод», — отмечают конгрессмены.

В связи с этим демократы призывают в кратчайшие сроки провести публичные слушания в конгрессе с участием спецпрокурора Роберта Мюллера.

Генпрокурор Уильям Барр и его заместитель Род Розенстайн

Reuters

© Jonathan Ernst

«Казнь будет болезненной и публичной»

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, опубликованные итоги расследования спецпрокурора не стали неожиданными ни для кого из специалистов.

«Какие бы особенности расследования ни возникали на разных этапах, могут случаться ситуации, которые позволят закрывать конкретные темы. Но политическая борьба при этом не прекращается. А значит, мы увидим, как одни моменты обвинений заменятся другими. Тот факт, что спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе своих расследований пришёл к определённым выводам, вполне понятен. В этом нет никакой новости для большинства экспертов, тем более с российской стороны», — сказал депутат.

Собеседник RT также отметил, что в сложившейся ситуации и по мере приближения избирательной кампании — 2020 в США вполне могут быть «сконструированы» новые обвинения в адрес как России, так и Дональда Трампа.

«Сегодня внутренняя политическая борьба в Соединённых Штатах неизбежно выливается в то, что, помимо общей антироссийской риторики, часть политических сил пытается использовать антироссийскую карту ещё и против действующего президента», — заявил он.

В свою очередь, политолог Александр Асафов выразил мнение, что сохранение в итоговом докладе Мюллера тезисов о «доказанности» так называемого российского вмешательства похоже на попытку смягчить ситуацию, подсластить горькую пилюлю после того, как масштабное расследование фактически закончилось ничем.

«Они прекрасно понимают, особенно заместитель Барра Род Розенстайн, который тоже в этом всём участвовал, что слова Трампа о том, что в США будут расследовать расследователей, — не пустышка и за этим есть вполне весомая угроза, в отличие от других обстоятельств этого дела. Конечно, они заявляют, что будут другие расследования, идёт расследование конгресса, они говорят о том, что всё не так однозначно», — констатировал эксперт.

«Очевидно, что это хорошая мина при плохой игре и что последствия будут, но не для российских неведомых хакеров и не для неустановленных ещё лиц, которые могли якобы вмешиваться со стороны России», — подчеркнул Асафов.

Эксперт добавил, что определённые последствия наступят для тех, кто несколько лет пытался подвести Трампа под импичмент, доказывая его «связи» с Москвой. И хозяин Белого дома вряд ли оставит подобные нападки без действительно жёсткого ответа.

«Он сделает из этого предвыборное шоу, казнь будет болезненной и публичной. И они это знают, поэтому пытаются как-то смягчить ситуацию, которая для них максимально неприятна», — подытожил политолог.