«Лаборатория Касперского» прокомментировала отказ властей Нидерландов от её антивируса
«Лаборатория Касперского» очень разочарована решением правительства Нидерландов, которое основывается только на теоретических рассуждениях, особенно учитывая, что наша компания сейчас находится в процессе внедрения глобальной инициативы информационной открытости, цель которой — прояснить любые возникающие сомнения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Kaspersky Lab.
В компании отметили, что «Лаборатория Касперского» оказалась втянута в геополитическую борьбу».
Ранее СМИ сообщили, что правительство Нидерландов перестанет использовать антивирусы «Лаборатории Касперского» в качестве «меры предосторожности».
В конце декабря 2017 года США законодательно запретили использование «Лаборатории Касперского» в госструктурах.