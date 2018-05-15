«Лаборатория Касперского» прокомментировала отказ властей Нидерландов от её антивируса

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«Лаборатория Касперского» заявила, что очень разочарована отказом властей Нидерландов от использования антивирусного программного обеспечения компании.

«Лаборатория Касперского» очень разочарована решением правительства Нидерландов, которое основывается только на теоретических рассуждениях, особенно учитывая, что наша компания сейчас находится в процессе внедрения глобальной инициативы информационной открытости, цель которой — прояснить любые возникающие сомнения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Kaspersky Lab.

В компании отметили, что «Лаборатория Касперского» оказалась втянута в геополитическую борьбу».

Ранее СМИ сообщили, что правительство Нидерландов перестанет использовать антивирусы «Лаборатории Касперского» в качестве «меры предосторожности». 

В конце декабря 2017 года США законодательно запретили использование «Лаборатории Касперского» в госструктурах.

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