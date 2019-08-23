«Операции в киберпространстве»: в Армии США заявили о стремлении к информационному доминированию

Глава командования Сухопутных войск США по подготовке личного состава и разработке доктрин генерал Пол Фанк заявил, что американская армия должна достичь «превосходства» в информационной сфере. В свою очередь, его коллега, генерал-лейтенант Стивен Фогарти, призвал к созданию командования, занимающегося «вопросами информационной войны». Фогарти считает, что этой структуре «нужны возможности автономного характера — как наступательные, так и оборонительные». По мнению экспертов, военные Соединённых Штатов намерены играть более активную роль в формировании мирового общественного мнения, выгодного Вашингтону. При этом главными объектами информационных кампаний, по мнению аналитиков, будут Россия и Китай.

Сухопутные войска США готовятся к борьбе за доминирование в информационном пространстве. С такими заявлениями представители американской армии выступили в ходе конференции TechNet Augusta 2019 Ассоциации специалистов по связи и электронике вооружённых сил, завершающейся 23 августа в штате Джорджия.

В частности, такого мнения придерживается генерал Пол Фанк, глава командования Сухопутных сил США по подготовке личного состава и разработке доктрин (TRADOC).

«Наш подход к информационному превосходству слишком ограничен, недостаточно проработан и не обеспечивает должной координации усилий, — отметил американский военный, выступая на конференции. — Мы в TRADOC работаем над тем, чтобы сделать информационное превосходство одним из приоритетов при планировании операций сухопутных войск, определить, кому полагается поддержка, а также разработать информационную стратегию».

Решающее преимущество

Комментируя своё заявление журналу SIGNAL Magazine, Фанк заявил: «Информационная сфера относится к числу тех, где мы должны оказаться снова в деле».

«Нам нужно добиться в ней превосходства», — вновь подчеркнул военачальник.

С аналогичным заявлением в рамках той же конференции выступил и другой высокопоставленный военный — генерал-лейтенант Стивен Фогарти, глава киберкомандования Сухопутных войск США. Он сообщил аудитории, что намерен добиваться переименования структуры, которую возглавляет, в информационно-военное командование (Army Information Warfare Command). Такое название, по его словам, лучше отражает специфику работы американских военных.

Генерал Стивен Фогарти

© U.S. Army

«Исходя из уроков, усвоенных за предыдущую пару лет, и опыта, накопленного ценой немалых оперативных усилий, мы теперь признаём: нужны возможности по проведению информационных операций. А это относится к вопросам информационной войны. Таков наш нынешний расклад, — заявил военный. — Возможно, в ближайшие два месяца мы обратимся в министерство, чтобы там рассмотрели вопрос о замене киберкомандования сухопутных войск на информационно-военное командование сухопутных войск, поскольку такое наименование больше соответствует характеру ежедневно возлагаемых на меня задач».

Фогарти схематично обрисовал задачи, которые стоят перед его структурой в настоящее время. Среди них — борьба с дезинформацией и проведение аналогичных операций самими американцами.

«Мне нужны возможности автономного характера — как наступательные, так и оборонительные. Я должен быть способен, по сути, впитывать то, что распространяется в интернете в режиме реального времени, вылавливать из этого потока то, что относится к попыткам введения в заблуждение и оказания влияния, а также быстро обращать всё это в нашу пользу для выполнения этих же задач», — заявил военный.

Как отметил в интервью RT директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, причина особого внимания американских военных к информационному пространству — доктрина «сетевых войн», которой руководствуется Пентагон ещё с начала 2000-х годов.

«Эта доктрина подразумевает под собой захват стратегического контроля над целыми государствами и народами без использования обычных вооружений. Она нацелена на то, чтобы создать восприятие происходящих в стране и мире событий таким образом, которым это нужно будет американским военным стратегам. А им нужно сформировать общественное мнение и позицию большинства в пользу Соединённых Штатов и против руководящих элит той или иной страны. С помощью таких технологий США и смещают режимы. Частным случаем проявления технологии сетевых войн являются «цветные революции», — пояснил в беседе с RT Коровин.

Вероятные противники

Генерал Фанк назвал Россию одним из противников, которому американские военные, по его мнению, должны противодействовать на информационном направлении.

Генерал-лейтенант Пол Фанк II

© U.S. Department of Defense

В частности, он сослался на мнение некоего неназванного «премьер-министра Ирака», который якобы заявил, что в ответ на любое действие США в информационной сфере «русские распространяют дезинформацию в огромных объёмах — ежедневно, по всем каналам и во всех областях».

Генерал-лейтенант Фогарти, в свою очередь, противников прямо не назвал, но подчеркнул, что, пока его войска занимались противостоянием «парням в сандалиях», то есть ИГ*, американские выборы подверглись атаке «государственного актора».

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Как отметил Валерий Коровин, возникновение интереса к информационному противоборству именно в Сухопутных войсках США говорит о том, что новое командование будет задействовано на российском направлении.

«В этом есть некая специфика структуры американского военного ведомства. В данном случае речь идёт об информационном доминировании над сухопутным пространством, об усилиях на евразийском пространстве, геополитической суше. В американской логике этим должны заниматься сухопутные войска, — заявил Коровин RT. — Но схожие по задачам структуры есть и в ВМС, и в авиации. Например, большое количество подразделений кибервойск находятся в буквальном смысле на авианосцах, которые перемещаются по всему миру, подключаются к различным сетям, ведут кибератаки».

Схожей точки зрения придерживается и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

«Будет рост дезинформации, направленной против России и Китая. И потребители информации в этих странах должны это отчётливо понимать», — заявил RT Жилин.

По мнению эксперта, характерным примером такой пропагандистской кампании является освещение выхода США из ДРСМД, когда Вашингтон ложно пытается возложить ответственность на Россию.

«Пока идёт информационное прикрытие, американцы заняты своими делами: выходят из договора, тестируют ракету», — утверждает политолог.

Агрессивные стратегии

По словам генерал-лейтенанта Фогарти, к 2028 году новое командование «информационной войны» будет достаточно укомплектовано для выполнения своей миссии, передаёт портал Breaking Defense, которому генерал подробно рассказал о своих планах в последние дни конференции. В то же время, по его словам, определённые возможности у его киберкомандования есть уже сейчас. В частности, по его словам, оно готово в некоторых случаях ответить на кибератаку врага в считаные минуты.

© JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Фогарти подчеркнул, что считает необходимым проводить операции в киберпространстве, находящемся не только в юрисдикции США, но и на территории противника. При этом, как передаёт портал Breaking Defense, генерал пообещал, что его подчинённые будут уважать американские законы и не собираются взламывать Facebook или Twitter, так как это американские компании.

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Но на другие страны, их провайдеров или пользователей, по его словам, такие ограничения не распространяются.

Напомним, ранее американские СМИ неоднократно сообщали о кибероперациях американских военных против российских объектов. Так, в феврале издание The Washington Post со ссылкой на осведомлённый источник сообщало, что киберкомандование Вооружённых сил США «отправило в офлайн» санкт-петербургское Агентство интернет-исследований.

В июне газета The New York Times сообщила, что американские военные участили атаки на российские энергетические сети, после чего президент Дональд Трамп назвал действия журналистов «изменой».

В свою очередь, генерал Пол Фанк считает необходимым активно вовлекать военных в ведение информационных кампаний в США и за рубежом. В частности, по его словам, сухопутным войскам «нужно возобновить работу над проектами вроде «Голоса Америки»**.

Эксперты не сомневаются, что намерения американских военных сугубо агрессивные.

«Вооружённые силы США предназначены не для обороны, — отмечает Александр Жилин. — Армия США — структура, направленная на интервенцию».

В то же время, как уверен политолог, можно надеяться, что «структуры, созданные при (министре обороны РФ. — RT) Сергее Шойгу, способны защитить страну от кибератак».

По мнению же Валерия Коровина, чтобы эффективно парировать угрозы в информационной сфере и области кибербезопасности, нужно самим иметь возможность нанести удар.

«Никакого другого способа защититься, кроме как создать баланс возмездия, не существует», — считает политолог.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.