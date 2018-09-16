Война с покемонами и сетевой шпионаж: НАТО запустило проект по исследованию методов разведки в интернете

НАТО проводит исследование, которое позволит обучить военнослужащих распознавать «пропаганду и фейковые новости» в соцсетях, а также использовать киберпространство для сбора информации. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT. Аналитики альянса утверждают, что социальные сети и другие мобильные приложения, в том числе Pokemon Go, могут использоваться для осуществления кибератак и распространения пропаганды. При этом эксперты напоминают, что до сих пор не существует регламента, который бы запрещал натовским служащим пользоваться мобильными приложениями.

Новой площадкой для ведения опосредованных боевых действий становятся социальные сети, считают в Научно-технической организации НАТО. Об этом говорится в описании проекта исследований на тему «Использование киберпространства в целях разведки». Изыскания на эту тему организация будет проводить с 2018 по 2021 год.

«НАТО необходимо понимать, что представляет собой этот новый тип угрозы, как от него защищаться и как использовать оперативную информацию, собранную в киберпространстве», — отмечается в сопроводительном комментарии.

По оценке аналитиков альянса, интернет-платформы широко применяются для распространения дезинформации, пропаганды и фейковых новостей. Отмечается, что соцсети активно используются боевиками ИГ для вербовки сторонников. При этом в проекте в одном ряду с террористами авторы упоминают Россию: якобы Москва «вела пропаганду в преддверии и в ходе военных операций на Украине».

«Социальные сети использовались ИГ для насаждения радикальных идей и рекрутирования боевиков на Западе, а Россией — для ведения пропаганды в преддверии и в ходе военных операций на Украине», — утверждается в описании проекта НАТО.

В Москве неоднократно подчёркивали, что не вели и не ведут боевых действий на Украине. Политолог Александр Асафов заявил RT, что эксперты НАТО специально манипулируют информацией: указывают на общеизвестную реальную проблему (использование соцсетей боевиками), а затем озвучивают бездоказательные обвинения в адрес России.

«Этот тезис максимально лжив и манипулятивен. Мы помним, что на Западе Россию — наряду с ИГ — включали в различные списки самых опасных угроз в мире, в том числе такие утверждения звучали от американских политиков, — отметил Асафов. — В данном случае это, конечно, стремление НАТО подкрепить утверждение, что Россия — страна, от которой исходит опасность не меньшая, чем от террористических организаций. Очевидна попытка перенести на Россию ответственность за ситуацию, сложившуюся на Украине».

Разведка в соцсетях

Авторы описания проекта Научно-технической организации НАТО полагают, что социальные сети стали площадкой, позволяющей эффективно распространять пропаганду и дезинформацию. Поэтому в ближайшие годы альянс намерен научить военнослужащих «распознавать фейковые новости».

«Этот феномен диктует множество новых задач для органов и сотрудников военной разведки, включая обнаружение враждебных действий (дезинформации, пропаганды, фейковых новостей), обеспечение операционной безопасности, анализ воздействия мер социальной инженерии, а также выработку методов сбора информации в данной сфере», — считают в НАТО.

При этом в разговоре с RT председатель некоммерческого партнёрства «Союз защитников информации» Александр Бражников высказал мнение, что НАТО уже давно эффективно работает в соцсетях.

«Представители НАТО и других организаций, которые работают в их интересах, сами этим активно занимаются. И это очень отчётливо видно на примере всех цветных революций, которые проходили в Африке, Европе, в соседних с нами странах», — подчеркнул эксперт.

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В России неоднократно заявляли, что Москва не проводит кампаний влияния за рубежом — в отличие от западных партнёров, которые активно продвигают и даже навязывают свою повестку иностранным государствам. Так, в конце августа об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Сразу хочу сказать — чтобы не было никаких сомнений: мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Это не наш метод, — отметил дипломат. — И, кстати, здесь наше принципиальное отличие от тех стран, для которых такая практика стала чуть ли не излюбленным инструментом продвижения собственных геополитических интересов. Достаточно вспомнить внешнее вмешательство в события «арабской весны» или провоцирование антиконституционного переворота на Украине. К слову, в течение многих лет мы фиксируем непрекращающиеся попытки повлиять на внутриполитические процессы в России. Так что у тех, кто нас в чём-то обвиняет, у самих, как говорится, рыльце в пушку».

В разговоре с RT военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что обвинения в адрес России, которая якобы распространяет «дезинформацию и пропаганду», являются предлогом для наращивания возможностей НАТО по сбору разведывательных данных.

«Фабрикация новостей — понятие условное. Для одних это реальность, для других — фабрикация, всё зависит от интерпретации. НАТО будет наращивать свои возможности по сбору данных и кибератакам, в том числе и путём размещения ложной и дискредитирующей Россию информации. Они делают то, в чём обвиняют других», — констатировал Коротченко.

Ахиллесова пята

Аналитики НАТО утверждают, что от кибератак могут пострадать военнослужащие стран альянса. Согласно документу, личный состав активно использует соцсети и различные мобильные приложения. В проекте указано, что их спектр достаточно широк — от Twitter до Pokémon Go.

Как отметил в разговоре с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, у НАТО нет правил, которые запрещали бы военнослужащим альянса пользоваться соцсетями. По его мнению, это говорит о том, что сами они не верят в реальность киберугрозы.

«На сегодняшний день не существует регламента, согласно которому служащие и чиновники НАТО не имеют права находиться в социальных сетях. Также есть определённые категории, которые абсолютно свободно используют обычную почту для переписки. Когда чиновники переписываются и разговаривают по незащищённым каналам, выкладывают свои фотографии в социальные сети, это означает, что очень легко можно вычленить всех, кто работает в НАТО. Альянс пытается разрабатывать кодексы поведения и способы защиты от кибератак для каждой страны, но прописать для себя эти кодексы НАТО не хочет», — считает Судаков.

«А если сами натовские чиновники пренебрегают кибербезопасностью, то они не верят во все те угрозы, о которых говорят», — полагает эксперт.

В разговоре с RT специалист по кибербезопасности Андрей Масалович отметил, что использование социальных сетей и любых гаджетов означает утрату приватности. Так, американские военные ранее случайно нарушили режим секретности из-за использования фитнес-приложения.

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«Те, кто об этом не думает, ставят под угрозу и себя, и своих коллег, потому что по фотографиям видны лица, видно ваше расположение. Кроме того, у фотографии есть геотеги, которые показывают, где вы находитесь. Или же вы носите с собой гаджет, который сам фотографирует — тайно от вас — и посылает на сервер. Это тоже можно перехватить и посмотреть. Уже был скандал, когда через фитнес-трекер, которым пользовались американские военные, нашли расположение их баз», — говорит эксперт.

В январе стало известно, что из-за фитнес-приложения в интернете появились схемы военных баз, на которых тренировались военные.

«Stravа выпустила свою глобальную тепловую карту — 13 трлн точек GPS, которые зафиксировали их пользователи (функцию передачи данных можно отключить). Выглядит очень красиво, но для операционной безопасности не лучший вариант. Военные базы США чётко видны и легко опознаваемы», — написал в Twitter австралийский военный аналитик Натан Рузер из организации IUC Analysts.

В феврале в НАТО сообщили о создании нового центра киберопераций при штабе Верховного командования Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.

В 2016 году в альянсе заявляли о готовности задействовать статью о коллективной самообороне при кибернападениях.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.