Война с покемонами и сетевой шпионаж: НАТО запустило проект по исследованию методов разведки в интернете
- Американский военнослужащий делает селфи в Мосуле, Ирак
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Новой площадкой для ведения опосредованных боевых действий становятся социальные сети, считают в Научно-технической организации НАТО. Об этом говорится в описании проекта исследований на тему «Использование киберпространства в целях разведки». Изыскания на эту тему организация будет проводить с 2018 по 2021 год.
«НАТО необходимо понимать, что представляет собой этот новый тип угрозы, как от него защищаться и как использовать оперативную информацию, собранную в киберпространстве», — отмечается в сопроводительном комментарии.
По оценке аналитиков альянса, интернет-платформы широко применяются для распространения дезинформации, пропаганды и фейковых новостей. Отмечается, что соцсети активно используются боевиками ИГ для вербовки сторонников. При этом в проекте в одном ряду с террористами авторы упоминают Россию: якобы Москва «вела пропаганду в преддверии и в ходе военных операций на Украине».
«Социальные сети использовались ИГ для насаждения радикальных идей и рекрутирования боевиков на Западе, а Россией — для ведения пропаганды в преддверии и в ходе военных операций на Украине», — утверждается в описании проекта НАТО.
В Москве неоднократно подчёркивали, что не вели и не ведут боевых действий на Украине. Политолог Александр Асафов заявил RT, что эксперты НАТО специально манипулируют информацией: указывают на общеизвестную реальную проблему (использование соцсетей боевиками), а затем озвучивают бездоказательные обвинения в адрес России.
«Этот тезис максимально лжив и манипулятивен. Мы помним, что на Западе Россию — наряду с ИГ — включали в различные списки самых опасных угроз в мире, в том числе такие утверждения звучали от американских политиков, — отметил Асафов. — В данном случае это, конечно, стремление НАТО подкрепить утверждение, что Россия — страна, от которой исходит опасность не меньшая, чем от террористических организаций. Очевидна попытка перенести на Россию ответственность за ситуацию, сложившуюся на Украине».
Разведка в соцсетях
Авторы описания проекта Научно-технической организации НАТО полагают, что социальные сети стали площадкой, позволяющей эффективно распространять пропаганду и дезинформацию. Поэтому в ближайшие годы альянс намерен научить военнослужащих «распознавать фейковые новости».
«Этот феномен диктует множество новых задач для органов и сотрудников военной разведки, включая обнаружение враждебных действий (дезинформации, пропаганды, фейковых новостей), обеспечение операционной безопасности, анализ воздействия мер социальной инженерии, а также выработку методов сбора информации в данной сфере», — считают в НАТО.
При этом в разговоре с RT председатель некоммерческого партнёрства «Союз защитников информации» Александр Бражников высказал мнение, что НАТО уже давно эффективно работает в соцсетях.
«Представители НАТО и других организаций, которые работают в их интересах, сами этим активно занимаются. И это очень отчётливо видно на примере всех цветных революций, которые проходили в Африке, Европе, в соседних с нами странах», — подчеркнул эксперт.
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В России неоднократно заявляли, что Москва не проводит кампаний влияния за рубежом — в отличие от западных партнёров, которые активно продвигают и даже навязывают свою повестку иностранным государствам. Так, в конце августа об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Сразу хочу сказать — чтобы не было никаких сомнений: мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Это не наш метод, — отметил дипломат. — И, кстати, здесь наше принципиальное отличие от тех стран, для которых такая практика стала чуть ли не излюбленным инструментом продвижения собственных геополитических интересов. Достаточно вспомнить внешнее вмешательство в события «арабской весны» или провоцирование антиконституционного переворота на Украине. К слову, в течение многих лет мы фиксируем непрекращающиеся попытки повлиять на внутриполитические процессы в России. Так что у тех, кто нас в чём-то обвиняет, у самих, как говорится, рыльце в пушку».
В разговоре с RT военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что обвинения в адрес России, которая якобы распространяет «дезинформацию и пропаганду», являются предлогом для наращивания возможностей НАТО по сбору разведывательных данных.
«Фабрикация новостей — понятие условное. Для одних это реальность, для других — фабрикация, всё зависит от интерпретации. НАТО будет наращивать свои возможности по сбору данных и кибератакам, в том числе и путём размещения ложной и дискредитирующей Россию информации. Они делают то, в чём обвиняют других», — констатировал Коротченко.
Ахиллесова пята
Аналитики НАТО утверждают, что от кибератак могут пострадать военнослужащие стран альянса. Согласно документу, личный состав активно использует соцсети и различные мобильные приложения. В проекте указано, что их спектр достаточно широк — от Twitter до Pokémon Go.
Как отметил в разговоре с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, у НАТО нет правил, которые запрещали бы военнослужащим альянса пользоваться соцсетями. По его мнению, это говорит о том, что сами они не верят в реальность киберугрозы.
«На сегодняшний день не существует регламента, согласно которому служащие и чиновники НАТО не имеют права находиться в социальных сетях. Также есть определённые категории, которые абсолютно свободно используют обычную почту для переписки. Когда чиновники переписываются и разговаривают по незащищённым каналам, выкладывают свои фотографии в социальные сети, это означает, что очень легко можно вычленить всех, кто работает в НАТО. Альянс пытается разрабатывать кодексы поведения и способы защиты от кибератак для каждой страны, но прописать для себя эти кодексы НАТО не хочет», — считает Судаков.
«А если сами натовские чиновники пренебрегают кибербезопасностью, то они не верят во все те угрозы, о которых говорят», — полагает эксперт.
В разговоре с RT специалист по кибербезопасности Андрей Масалович отметил, что использование социальных сетей и любых гаджетов означает утрату приватности. Так, американские военные ранее случайно нарушили режим секретности из-за использования фитнес-приложения.
«Те, кто об этом не думает, ставят под угрозу и себя, и своих коллег, потому что по фотографиям видны лица, видно ваше расположение. Кроме того, у фотографии есть геотеги, которые показывают, где вы находитесь. Или же вы носите с собой гаджет, который сам фотографирует — тайно от вас — и посылает на сервер. Это тоже можно перехватить и посмотреть. Уже был скандал, когда через фитнес-трекер, которым пользовались американские военные, нашли расположение их баз», — говорит эксперт.
В январе стало известно, что из-за фитнес-приложения в интернете появились схемы военных баз, на которых тренировались военные.
«Stravа выпустила свою глобальную тепловую карту — 13 трлн точек GPS, которые зафиксировали их пользователи (функцию передачи данных можно отключить). Выглядит очень красиво, но для операционной безопасности не лучший вариант. Военные базы США чётко видны и легко опознаваемы», — написал в Twitter австралийский военный аналитик Натан Рузер из организации IUC Analysts.
В феврале в НАТО сообщили о создании нового центра киберопераций при штабе Верховного командования Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.
В 2016 году в альянсе заявляли о готовности задействовать статью о коллективной самообороне при кибернападениях.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.