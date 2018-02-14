НАТО создаст два новых командования и центр киберопераций
«Мы создадим новое объединённое командование по Атлантике, чтобы помочь защитить морские линии коммуникации между Северной Америкой и Европой. Мы создадим новое вспомогательное командование по логистике, подкреплению и военной мобильности», — сказал генсек на пресс-конференции.
Он отметил, что НАТО «определит некоторые дополнительные наземные компоненты командования в Европе для улучшения координации».
«Мы также создадим новый центр киберопераций при нашей военной штаб-квартире в SHAPE (штабе верховного командования объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе)», — добавил он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает наращивание американского военного присутствия в Европе.