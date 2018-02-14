НАТО создаст два новых командования и центр киберопераций

Министры обороны НАТО на заседании приняли решение о создании командования по Атлантике, командования по логистике в Европе и центра управления кибероперациями. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы создадим новое объединённое командование по Атлантике, чтобы помочь защитить морские линии коммуникации между Северной Америкой и Европой. Мы создадим новое вспомогательное командование по логистике, подкреплению и военной мобильности», — сказал генсек на пресс-конференции.

Он отметил, что НАТО «определит некоторые дополнительные наземные компоненты командования в Европе для улучшения координации».

«Мы также создадим новый центр киберопераций при нашей военной штаб-квартире в SHAPE (штабе верховного командования объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе)», — добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает наращивание американского военного присутствия в Европе.