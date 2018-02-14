НАТО приветствует наращивание военного присутствия США в Европе
«Мы приветствуем планы по дальнейшему наращиванию американского военного присутствия в Европе — как в виде личного состава, учений, так и техники… Это побуждающий фактор для европейцев делать больше», — приводит его слова РИА Новости.
Столтенберг отметил, что увеличение американского присутствия происходит параллельно с наращиванием европейцами собственных усилий в военной сфере.
Ранее глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что укрепление восточного фланга НАТО будет продолжено.