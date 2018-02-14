НАТО приветствует наращивание военного присутствия США в Европе

НАТО поддерживает наращивание американского военного присутствия в Европе, так как это мотивирует европейских союзников прикладывать больше усилий в военной сфере. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы приветствуем планы по дальнейшему наращиванию американского военного присутствия в Европе — как в виде личного состава, учений, так и техники… Это побуждающий фактор для европейцев делать больше», — приводит его слова РИА Новости.

Столтенберг отметил, что увеличение американского присутствия происходит параллельно с наращиванием европейцами собственных усилий в военной сфере.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что укрепление восточного фланга НАТО будет продолжено.