НАТО приветствует наращивание военного присутствия США в Европе

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НАТО поддерживает наращивание американского военного присутствия в Европе, так как это мотивирует европейских союзников прикладывать больше усилий в военной сфере. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы приветствуем планы по дальнейшему наращиванию американского военного присутствия в Европе — как в виде личного состава, учений, так и техники… Это побуждающий фактор для европейцев делать больше», — приводит его слова РИА Новости.

Столтенберг отметил, что увеличение американского присутствия происходит параллельно с наращиванием европейцами собственных усилий в военной сфере.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что укрепление восточного фланга НАТО будет продолжено. 

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