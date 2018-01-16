Глава МВД Польши сообщил о намерении НАТО продолжить укрепление восточного фланга

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Укрепление восточного фланга НАТО будет продолжено. Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак по итогам встреч с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главнокомандующим объединёнными военными силами альянса в Европе генералом Кёртисом Скапарротти.

«Оба моих собеседника заверили меня, что укрепление восточного фланга будет продолжаться. Это означает большие возможности для Польши, чего мы ждали многие годы», — приводит его слова «Польское радио».

Со своей стороны, министр заявил о готовности Варшавы всячески принимать участие в этом процессе.

Ранее в МИД России отметили, что размещение сил и средств НАТО на территориях граничащих с Россией государств ухудшает ситуацию в области безопасности этих стран.

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