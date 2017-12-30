В МИД рассказали о последствиях размещения сил НАТО вблизи России
«Негативные последствия военных приготовлений НАТО должны вызывать серьёзную озабоченность у всех, поскольку они ухудшают ситуацию в области безопасности применительно к тем государствам, территории которых используются для размещения натовских сил и средств», — цитирует его Интерфакс.
Ранее постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс считает своей главной задачей противостояние России.
В конце июня в НАТО сообщили о «растущей по всем фронтам угрозе» со стороны Москвы.
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин прокомментировал ФАН заявления альянса.